學測考生「自首沒帶證件」！大考中心決議「不扣分」原因曝

▲大考中心考試委員會今天審議今年學測違規狀況，不少考生在答案卷上塗鴉。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績下周二（27日）將公布，大考中心考試委員會今（20日）召開委員會議，審議學測違規狀況。今年考生違規樣態多元，其中437件在答題卷上書寫與答案無關文字符號，包括塗鴉畫遊戲「卡比」、貓頭、人眼及「HAPPY」等文字；另有2位考生前一節考試時未攜帶有效證件，但次節考試才遭監試人員發現，原應扣減該節1級分，經討論是監試人員疏失，最後2名考生都不扣分。

今年學測共有12萬172人報名，較去年增加1621人。大考中心表示，今年試場違規共有606件，比去年1030件減少424件，其中違規最多為未攜帶有效證件為228件，佔全部違規37.6%，比去年減少339件；另有1373件考生未在簽名欄上簽名，但已經比去年件減少306件。

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考試委員會今天也討論違反答題規定的試卷該如何處罰，其中437件是考生在答題卷上書寫與答案無關的文字符號，比去年532件減少95件。例如有考生在數學答題卷上塗鴉日本遊戲「卡比」與汽車等圖案，另有一名考生在數學答題卷上塗鴉「HAPPY、狗臉」等多種表情符號，大考中心決議，依規定上述437件都扣減1級分。

▲▼大考中心考試委員會今天審議今年學測違規狀況，不少考生在答案卷上塗鴉。（圖／記者許敏溶攝）

另今天提案討論中，討論考生未攜帶有效證件個案。花蓮考區共有2名考生，在國綜、國寫考試時，被發現以學生證、健保卡應考，學生以前一節就以該證件應考通過回覆，並在當節結束前都提交有效證件。原依規定應該針對前一節考試為攜帶有效證件扣減1級分，但與會委員認為，這是考生自白，而且這是監試人員疏失，且有效證件也在被發現當節就送到，最終決議不扣分。