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美式賣場獨家上市即瘋搶！喝進頂級6效行動力精華　美國大廠隨時支援你的靈活行動力

▲▼益節move free,葡萄糖胺6 in 1精華飲,美式賣場。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

知名美式賣場以販售許多獨家精選品項聞名，不管平日、假日去都人很多，每個月都要去個2~3趟採買生活補給品的大有人在！尤其是對重視養生的人來說，美式賣場簡直是採購保健食品的天堂，因為琳瑯滿目選擇多，更有許多知名美國大廠的產品，根本不需要到處亂找，像是長期在熱銷榜上的行動力No.1品牌 Move Free益節，最新推出的「Move Free益節 葡萄糖胺6 in 1精華飲」就在美式賣場獨家開賣，讓許多消費者都驚喜地在討論「液態方便好吸收」、「這六大成分也太讚」、「這支行動力飲品CP值滿高的耶」。益節超夯新品只在美式賣場獨家開賣，記得快去搶購，6效關鍵成分幫助維持靈活行動力！

▲▼益節move free,葡萄糖胺6 in 1精華飲,美式賣場。（圖／資料照）

現代人重視健康，關乎日常的行動力更是不分年齡層都很注重，而且許多人都有長期累積補充的觀念，隨著生活忙碌起來，人們對保健品的需求講求更快速，因此益節全新上市用喝的葡萄糖胺6合1精華飲，立刻在網路上獲好評，許多網友紛紛PO出自己的使用心得，大讚它標榜的6大精華成分，液態方便好吸收令人驚艷！

讓這麼多人喊搶的「Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲」，以葡萄糖胺為基底，加鈣幫助「存骨本，顧肌底」+，是由美國科研團隊為台灣消費者量身打造的新產品。最主要的精華「葡萄糖胺鹽酸鹽」就高達科研劑量1500毫克，同時搭配玻尿酸鈉^、滋養環節的800mg軟骨素、幫助維持骨骼健康與肌肉功能的180mg高鈣、滋補養生鱸魚胜肽精華、植萃綠茶精華等關鍵成分，運用現代科學的力量幫助行動、維持靈活。產品專利分子乳化製程技術，液態好吸收，幫助維持行動靈活，1包即可補充6效關鍵成分。

▲▼益節move free,葡萄糖胺6 in 1精華飲,美式賣場。（圖／資料照）

貼心採用隨身包的設計也獲得許多好評，小小一包容易攜帶，無論是忙碌的上班族、熱愛健身運動的人、喜歡戶外踏青走走的族群，想補充時就能立刻來一包，這種隨取隨用的便利性，正是小包裝帶來的最大優勢，也讓人們在享用的同時，自然養成經常補給的好習慣，而且綠茶梅香風味口感順口像喝果汁，是簡單快速還不容易忘記為行動力加值的新招。

▲▼益節move free,葡萄糖胺6 in 1精華飲,美式賣場。（圖／資料照）

想要維持健康讓生活充滿活力，又常常趕著將待辦事項一一清除，「Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲」不用配水可以直接就口喝，梅香綠茶風味、酸甜茶香韻味順口又好喝！忙碌的你一撕就能照顧自己，成為久坐上班族、常使用行動關鍵的運動人、享受退休遊山玩水的樂齡群必備補給品。美式賣場獨家推出，快到美式賣場補給，每天一包保養出活動力！

^本產品使用葡萄糖胺鹽酸鹽；玻尿酸鈉(透明質酸鈉)來自於流行鏈球菌發酵物；鱸魚胜肽精華來自於鱸魚萃取物
+鈣幫助骨骼健康及肌肉正常收縮

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