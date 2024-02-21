卡友注意！好市多「好多金折消費」到2／29　會員驚：以為3月底

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有好市多會員20日買東西結帳時，收銀員告知「好多金」折抵消費期限只到2月底，他聽到後一驚，因為APP上顯示好多金到期日應該是3月底，便也發文提醒「卡友們要注意一下喔！」有會員則指出，「若要用在賣場折抵只到2月底，若要用在會費折抵，可以到3月底」，話題引發討論。

有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「卡友們要注意一下喔，昨天去採購，收銀小姐告知我『好多金』期限到2024／02／29，2024／03／01就自動歸0」，而且因為APP查詢是到2024／03／31，讓他瞬間慶幸有去採購，「不然我都一直認為好多金到3月底。」原PO也出示APP截圖，可以看到好多金到期日確實為2024／03／31。

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▲原PO貼出APP截圖。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引發議論，就有人也疑惑，「我查也是3月底，所以到底是2月還是3月呀？」有會員便解惑，「若要用在賣場折抵只到2月底，若要用在會費折抵，可以到3月底。」「剛問客服，基本上折抵是到2月底，3月是讓年費3月到期的人使用。但現場折抵也是有一個月的寬限期（3月），不過得主動告知結帳人員要折抵好多金。」

話題一出，不少網友紛紛直呼，「賣場折抵真的只到2月底，還沒用的趕快去買，別讓自己的權益睡著了。如是2月有去購買的，所產生新的好多金，效期就到明年」、「謝謝提醒」、「我用APP查也是到三月底，結果今天去消費，服務人員說到2/29，問我要不要折抵掉。那不就還好有去消費，不然好多金就打水漂浪費掉了。」

事實上，台灣好市多去年12月19日就曾在粉專公告，提早開放折抵，折抵期限至2024年2月29日。另外，Costco聯名卡好多金折抵方式明確指出，除Costco另有公告開放折抵之期間，每年自1月起至2月底止開放折抵，非折抵期間不接受折抵。至於每年2月1日至次年1月31日累積的好多金，要在次年3月31日前使用完畢。