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美式賣場資深會員才懂！「一物」久久才上架，看到一定囤

▲▼美式賣場資深會員才懂！「一物」久久才上架，看到一定囤。（圖／資料照）

▲資深會員都知道的斷貨王「OLAY緊緻空氣面霜」終於回歸！1/8-1/18期間入手還有現折300元的驚喜優惠。 （圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

喜歡逛美式賣場的人注意了！傳說中斷貨長達半年的「OLAY緊緻空氣面霜」近期終於再度上架。這款美版「OLAY空氣霜」先前在美國上市才短短三個月就創下驚人銷售，不僅在Amazon上有著破千好評，在國內論壇更有著一票死忠粉絲，堪稱「抗老保濕面霜爆品」。難得推出美式賣場限時優惠，1/8-1/18期間兩入組現折300元，活動首日立刻吸引許多愛美女性，大呼：「終於不必找代購」。

▲▼美式賣場資深會員才懂！「一物」久久才上架，看到一定囤。（圖／資料照）

▲活動首日，現場就擠滿了不少前來補貨的年輕女性都是2~3組在拿，就怕搶不到貨。

超強口碑網友瘋搶！斷貨半年終於上架 OL趁午休搶購

這款美國原裝進口的「OLAY緊緻空氣面霜」先前於知名論壇「美式賣場　商品經驗老實說」上，曾獲網友大推：「真的很清爽，不會有黏黏的感覺」、「出乎意料的好用，很好吸收也很保濕，趁特價結束前要再去囤貨」，留言區中有許多網友都表示使用過立刻被圈粉，發現OLAY空氣霜真的是CP值超高的抗老乳霜，很適合冬天使用，吸引不少人多次回購，而且趁特價時還會多囤幾組，難怪當時會創下斷貨長達半年的紀錄。

▲▼美式賣場資深會員才懂！「一物」久久才上架，看到一定囤。（圖／資料照）

▲留言區中有許多網友都表示使用過立刻被圈粉。（圖／擷取自好市多商品經驗老實說）

近期OLAY緊緻空氣霜終於補貨到，活動首日立即在現場直擊到許多鐵粉趕來囤貨。一名把握午休時間到場搶購的OL說：「這款CP值很高，現在親自來一趟美式賣場就能買到，終於不用找代購了」、也有年輕媽媽分享：「當媽都懂得精打細算，這款空氣霜很適合冬天用，折扣下來一罐不到600元，現在買超划算」，眼看鐵粉囤貨不手軟，一人一車都是2~3組在拿，吸引現場會員好奇，忍不住跟著買進。

▲▼美式賣場資深會員才懂！「一物」久久才上架，看到一定囤。（圖／資料照）

▲許多人搶購空氣霜造成現場會員好奇，忍不住跟著買進。

堪稱冬天保濕神器！實測清爽不黏膩，自帶絲緞光澤肌

挾著網友大量好評、且時隔半年才終於上架美式賣場「OLAY空氣霜」到底有多厲害？實測將空氣霜塗抹於手背後，以吸油面紙觀察吸收力，竟然沒有發生沾黏問題，顯示OLAY空氣霜吸收力又快又強，與一般抗老乳霜不同，使用起來真的如網友所說的不黏不膩，不只不泛油光，保濕效果也很有感，長時間使用肌膚也很水潤，感覺像是絲緞般的高級光澤，肌膚非常舒服。

▲▼美式賣場資深會員才懂！「一物」久久才上架，看到一定囤。（圖／資料照）

▲塗抹於手背後，吸收力超好，用吸油面紙檢查，乾乾淨淨，完全不油。

經了解，OLAY緊緻空氣霜所採用的「空氣感科技」就是讓整體使用感相當輕盈不黏膩的秘密，其含有菸醯胺酸B3結合五胜肽能使肌膚緊緻彈潤，更添加玻尿酸、泛醇B5及甘油三大明星成分達到長效鎖水保濕，擦完緊緻光滑，不只膚況升級呈現水嫩彈力肌，也能在乾冷的冬天裡為肌膚深度保濕，肌膚彈潤更顯年輕。

▲▼美式賣場資深會員才懂！「一物」久久才上架，看到一定囤。（圖／資料照）

▲▼擦完肌膚呈現清爽的柔嫩感，膚質好好，像是絲緞般的低調光澤，乾冷的冬天深度保濕，彈潤年輕，真的愛了！

▲▼美式賣場資深會員才懂！「一物」久久才上架，看到一定囤。（圖／資料照）

資深鐵粉手刀衝啦～限時10天優惠現折300元！

睽違半年，終於再度上架的OLAY緊緻空氣霜，讓愛用者終於不必辛苦找代購，走一趟美式賣場就能買到，而且還是美國原裝進口的爆款版本，把握1/8~1/18期間還有限時10天優惠，兩入組優惠價1,439元再折300元，等於一瓶570元即可入手，難怪精打細算懂買好貨的鐵粉已經手刀囤貨，今年冬天就靠這一瓶hold住緊緻彈潤美肌。

▲▼美式賣場資深會員才懂！「一物」久久才上架，看到一定囤。（圖／資料照）

▲把握1/8~1/18期間還有限時10天優惠，一瓶570元即可入手。

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