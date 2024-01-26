主播們口袋清單，美式賣場新春爆紅口袋零食！「吉祥七寶」小包裝又香脆

▲萬歲牌總匯點心包在年前爆紅引起搶囤潮。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

春節假期就是要吃爆零食！民眾過年在家，被各種年菜餵飽的空擋，總少不了應景的過年零食，算一算年假至少待在家裡好幾天，一家人和來訪的親友都要照顧到，零食的存糧備貨量不容小覷！隨著農曆春節腳步近了，進入了各式美食、零食備戰期，其中美式賣場更是民眾愛買備貨的戰場，最近社群討論最夯的零嘴清單！網友大推「一箱有好幾包可以分享，有多樣口感、吃起來營養又健康，難怪這款美式賣場長年熱銷零食直接在年前爆紅引起搶囤潮！

▲萬歲牌總匯點心包集結老少咸宜的杏仁果、南瓜子、核桃、榛果、乾蔓越莓乾、枸杞、青提子等堅果果乾。

放年假期間餐餐大餐和家中零食不斷「誘惑」，對身材要求高的人們可是如臨大敵，為了在年味美食與身材管理間取得平衡，這款被民眾喊搶的萬歲牌總匯點心包，大人、小孩都愛吃，就是因為裡面有集結老少咸宜的杏仁果、南瓜子、核桃、榛果等堅果，並混搭酸甜水果乾蔓越莓乾、枸杞、青提子應景果物組成「吉祥七寶」，每一口都吃得到不同堅果，在口中喀滋、喀滋不但舒壓還有滿足感，咬到果乾釋放出香甜味時瞬間帶來不同的口感，當成零食吃可以享受多樣口感又不怕胖，堅果普遍都蠻貴的，美式賣場賣的萬歲牌總匯點心包一盒裡面有20小包，算起來價格很划算，吸引民眾以箱為最低單位在買，網友說「一小包每次吃都還是很新鮮，看到有貨一定要買」、「只能錯殺不能錯過」。

▲《ETtoday午間新聞》主播小孟在小孟Ｍomo粉專分享，喜歡萬歲牌總匯點心包的原因。

關注生活品味的4位網紅也在社群分享新年必備口袋零食！《ETtoday午間新聞》主播小孟喜歡嚐鮮，年前到美式賣場採買補貨，一邊觀察路人都買哪些零食，小孟說「我發現好多人都是帶萬歲牌總匯點心包就跟著買，它一盒裡面有好多小包裝，分享超方便，一包一包分給親戚朋友，馬上成為團體中的焦點」。

▲注重身材的《ETtoday午間新聞》主播V仔，在V仔說1你說2粉專分享吃萬歲牌總匯點心包當過年零食。

注重身材的《ETtoday午間新聞》主播V仔超怕過完年直接胖5公斤，因此選了萬歲牌總匯點心包當過年零食，V仔說「過年大家聚在一起除了嗑零食！還是嗑零食！但卡路里還是要顧阿，堅果就是一個聰明又討喜的選擇」，萬歲牌堅果還是她從小到大都愛吃的經典零食，一吃就停不下來，越吃越涮嘴，大推萬歲牌總匯點心包當伴手禮不僅「送心意」，同時也「送健康」給親朋好友。

▲時尚歐巴KOC韓森超前部署安太歲，在IG分享打算過年和媽媽一起吃堅果維持高挑身材！

時尚歐巴KOC韓森超前部署安太歲，為了討媽媽歡心去美式賣場搬萬歲牌堅果，打算過年和媽媽一起吃堅果維持高挑身材，他說「小包裝出門走春攜帶方便，而且堅果富含各種營養，春節期間能夠保持活力與元氣」！另一位甜美親子部落客Ｍini小徹媽常分享育兒生活，分享到美式賣場採買她和女兒都愛吃的萬歲牌總匯點心包，「小小一包，在車上吃很方便，像過年要返鄉也可以當伴手禮買來送人，肚子餓了隨手拿一包在車上很讚，果乾果仁吃起來酸酸甜甜的，很爽口！會忍不住一包接著一包一直吃下去」，以往出門要大包小包裝各種補給，現在媽媽只帶小包堅果，健康又輕便，能快速補充能量！

▲甜美親子部落客Ｍini小徹媽IG分享到美式賣場，採買她和女兒都愛吃的萬歲牌總匯點心包。

好評滿載的萬歲牌總匯點心既方便也有吉祥、平安等意涵，將健康「包」在一起的萬歲牌總匯點心包，彷彿集齊了新年全家團圓的味道，作為新春伴手禮，讓你送禮送到心坎裡！

