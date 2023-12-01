全新3效液態鈣　3效「鈣厲害」 益吸收　民眾掃貨瘋搶人氣旺

▲美國保健大廠Move Free益節推出全新高鈣液態軟膠囊，一次輕鬆補充高鈣、鎂、維生素D3 三效幫助維持骨骼健康關鍵成分。（圖／記者黃克祥攝，下同）

生活中心／綜合報導

努力工作賺錢，投資存股累積資產，但也不要忘記投資自己的健康！根據國民健康署資料顯示，19～64歲的台灣人每日鈣攝取量明顯不足1，現代人缺乏運動、飲食不均衡，忽略及早補鈣保養骨骼健康的重要性，應從年輕時開始儲存骨本「存骨本、顧老本」2！

很多人認為鈣質只是維持骨骼健康的營養素，其實生活中的許多生理活動也會需要鈣質來維持健康。而且不同年齡層對鈣質的需求也不同，而鈣質是身體無法自行生成的營養素，必須從食物中攝取，根據衛生福利部3於95年至98年期間調查結果顯示，成年人鈣攝取不足率達8成以上，若長期鈣攝取不足，成人或長者易發生骨質健康相關問題，因此更應該注意日常鈣質的攝取。長期久坐辦公室、少曬太陽、缺乏運動者，都可能是需要補充鈣質的族群，且孕婦、老年人更是需要日常補充鈣質，其中孕婦及哺乳婦鈣建議攝取1000毫克/天4，補鈣的重要性不言而喻，平時就要開始補鈣，因為補鈣存骨本就跟存股一樣需要長時間累積，千萬別等老摳摳了才來存骨本。

骨質是由長時間累積的結果，關鍵在於日常習慣的養成，包括均衡飲食、適度曬太陽、荷重運動、避免抽菸等習慣都有助於身體鈣質吸收，人體骨質在30歲後隨著年齡增加而逐年減少，超前部署投資骨本非常重要！但是平時工作繁忙，吃不正常、也無法好好曬太陽運動，投資骨本額外補充營養變得格外重要，然而有些保健食品不是吃了無感、就是味道不佳，有些甚至一次要吃好幾顆，讓人心裡覺得排斥沒有辦法持之以恆。

▲益節「高鈣+鎂+維生素D 液態軟膠囊」採用獨特軟膠囊劑型，服用後15分鐘內可在人體崩散釋放3效成分。

針對大多數人在意的問題，益節高鈣軟膠囊採用獨特液態鈣軟膠囊劑型，搭配獨特速溶技術，服用後15分鐘內可在人體崩散釋放3效成分，不只補充高鈣，還添加了鎂跟維他命D3幫助升鈣吸收力，品牌強調，新上市的三效高鈣軟膠囊，好利用，鈣可以幫助維持骨骼健康，鎂有助骨骼正常發育，維生素D促進鈣質吸收，益吸收，是強而有利的骨骼健康補給，一上市就在各大通路被民眾詢問搶購。

▲新上市的益節三效高鈣液態軟膠囊，不只補充高鈣，還添加了鎂幫助骨骼發育，維他命D3促進鈣吸收。

喝鮮奶或豆漿補充鈣質，是常見的補鈣方式，卻無法滿足身體每日所需。益節高鈣軟膠囊一份有800毫克高鈣，相當於26杯鮮豆漿的鈣含量，另添加有助骨骼發育、維持肌肉和神經功能正常的鎂，增進鈣質吸收及幫助骨骼發育的維生素D，3效成分相輔相成，全方位守護骨骼健康。益節為連續5年銷售第一*的行動力保健品牌，深獲消費者信賴，產品皆為美國100%原裝，保健身體也有安心保障。

▲益節高鈣軟膠囊在各大通路擁有高人氣。

各年齡層階段都需要攝取均衡且足夠的營養素來維持骨骼健康，多攝取維持骨骼健康所需的鈣質、維生素D3及蛋白質等，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻及小魚乾及深綠色蔬菜等，並保持適當體重，不吸菸及節制飲酒，避免過度飲用咖啡，避免熬夜等健康生活形態5，是維持生活品質的關鍵。選擇Move Free益節高鈣液態軟膠囊，一次輕鬆補足高鈣、鎂、維生素D3 三效關鍵成分，補鈣存骨本更能事半功倍。

1 資料來源：國民健康署 https://user221834.pse.is/5ck5xa

2 資料來源：國民健康署https://www.mohw.gov.tw/cp-4252-49681-1.html

3 資料來源：國民健康署 https://www.mohw.gov.tw/cp-2638-22557-1.html

4 資料來源：國民健康署 https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1143&pid=6601

5 資料來源：國民健康署 https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=216

*依照 Kantar 凱度消費者指數市調報告，Move Free在2017年9月11日至2022年9月11日期間，為膠囊錠劑保健食品類型中，行動力品牌市佔率（銷售金額佔比）第一名