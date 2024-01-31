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2024好市多COSTCO必買爆紅飲品瘋搶購！「粉紅鹽檸檬飲」清爽解膩過年良伴

▲▼美式賣場,粉紅鹽檸檬飲,除夕,圍爐,過年,檸檬。（圖／截取於臉書「Costco好市多商品經驗老實說」粉絲團）

▲在美式賣場上架的全新檸檬飲，成為近期賣場的新亮點！（圖／截取自臉書「Costco好市多商品經驗老實說」社團，下同）

消費中心／綜合報導

最近，Facebook上的好物分享社團掀起了一陣騷動，一款飲品引起了熱烈的討論，網友紛紛表示「意外好喝」、「圍爐超搭」！這款備受矚目的商品就是「JINBO粉紅鹽檸檬飲」，其絕佳口感贏得了一票網友的大讚。

看了成份表，不看不知道，一看嚇一跳！竟然只有檸檬、糖、鹽、水，沒有任何化學添加物！JINBO粉紅鹽檸檬飲特別選用香氣芬芳的台灣新鮮檸檬，喝起來清爽的酸甜感讓人讚不絕口。這款飲品講究黃金比例，不會過甜膩口。即便是那些平常不愛喝酸甜飲品的網友也紛紛表示，喝起來出奇的順口，口感和價格都大勝一般的檸檬飲品。

滑順口感的關鍵在於喜馬拉雅粉紅岩鹽！粉紅鹽的加入不僅提升了風味，還含有豐富的礦物質和微量元素，天然的鹹味既能綜合酸甜，又能減少澀感，使得整體口感更為豐富。即使喝到最後一滴，仍能感受到格外圓潤平衡，酸甜微鹹的組合就像初戀的美好滋味，征服了檸檬控的味蕾！

▲▼美式賣場,粉紅鹽檸檬飲,除夕,圍爐,過年,檸檬。（圖／截取於臉書「Costco好市多商品經驗老實說」粉絲團）

過年期間，除了準備豐盛的大餐、糖果零嘴和家人歡聚，JINBO粉紅鹽檸檬飲正好成為解膩的療癒飲品。在年菜之外，一杯冰涼的粉紅鹽檸檬飲能夠解油膩，酸酸甜甜的風味讓小朋友到長輩都喜歡。今年過年不可或缺的「新涼伴」，不只席捲臉書社團，更預計會佔領家家戶戶的圍爐桌！

年前，跟隨網友的步伐直衝美式賣場搬個一兩箱，讓可愛的粉紅鹽檸檬飲成為今年過年的必備之選。平日在家也能搭配追劇，增添chill感；與朋友聚會，週末踏青或露營，帶上幾瓶輕巧好攜帶的檸檬飲，為旅途增添青春的酸甜好滋味！JINBO粉紅鹽檸檬飲不僅適合冰塊搭配成清爽系飲料，在冬天或女生生理期來臨時，簡單加熱一下也是暖身熱飲的絕佳選擇！今年就跟著熱潮讓粉紅鹽檸檬飲成為四季都能解膩療癒的新夥伴吧！

▲▼美式賣場,粉紅鹽檸檬飲,除夕,圍爐,過年,檸檬。（圖／截取於臉書「Costco好市多商品經驗老實說」粉絲團）

手搖飲盛行的今日，大家一起捨棄甜度與熱量都爆表的手搖飲吧！有心想戒斷的人，不妨從JINBO粉紅鹽檸檬飲開始，一瓶500公克的檸檬飲熱量竟然只有不到珍奶的一半！更驚人的是，成分如此簡單，僅有檸檬原汁、喜馬拉雅山岩鹽、水以及砂糖，以「純淨度」贏得飲料控的青睞。

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