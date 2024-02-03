買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功！理由是「我不喜歡了」

▲美國好市多（Costco）賣場提供大部分商品退貨。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國會員制連鎖賣場好市多（Costco）提供友善的退貨制度，一名住在西雅圖的女性顧客卻把坐了2年半的沙發搬回賣場退貨，理由僅僅因為「她不再喜歡這項商品」。女子在一段走紅的TikTok影片中表示，她在沒有發票的情況下成功獲得好市多的全額退款。

▲西雅圖女子潔姬（Jackie Nguyen）把坐了2年半的沙發退回好市多。（圖／翻攝自TikTok／@xojacckss）

據今日美國、CBS等美媒報導，女顧客潔姬（Jackie Nguyen）1月23日在TikTok發布影片，描述自己是如何在沒有發票的情況下，向好市多退貨一組使用了2年半的沙發。她在這則將近300萬次點閱的影片中表示，她告知了當初購入沙發的日期，雖然感到緊張，但賣場人員在系統查到消費紀錄後就為她辦理退貨。

潔姬提到，好市多員工詢問了她退貨原因，但她只是不再喜歡這組沙發了，「我們不再喜歡它的顏色……沒錯，這真的行得通」。當初她在2021年購買的價格是900美元，而如今售價已漲到1500美元，潔姬最後獲得了900美元全額退款並在影片中開心地說，「去好市多買家具吧，少女們，當妳不再喜歡它的時候還可以去退貨」。

好市多的退貨政策規定，該公司將「保證您對我們銷售的每件產品感到滿意，並將退還您購買時的價格」，但也列出部分例外情況，包括電子產品必須在90天內退貨；香菸、酒類、金條、航空與演出票券、訂製安裝等商品不接受退貨；超過1克拉的鑽石退貨時必須出示原始文件。

潔姬的影片在網路上引發正反評價。許多人認為，這種行為涉及道德問題，一則留言寫道，「妳沒有錯，人們濫用好市多的友善退貨政策。」一名TikTok用戶@voiage_beauty拍片評論稱「這就是個錯誤」，指責她「鑽漏洞」把使用過、曾喜歡過的商品退回去。

另一派人則支持潔姬，因為她並未違反規定。有一名女網友就說，好市多的退貨政策是8年，她自己也退過用到塗層脫落的鍋具，當時好市多很乾脆地就收回商品了。網友@socialbrit認為，好市多短期內不會改變政策，這就是與其他公司的不同，好市多非常重視客戶，「因為他們會在那裡花錢購物」。