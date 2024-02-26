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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地方拱盧秀燕競逐2025黨主席？　朱立倫斥：謠言欲製造黨內鬨

▲朱立倫、侯友宜出席國民黨新北市議會黨團幹部就職典禮。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫、侯友宜出席國民黨新北市議會黨團幹部就職典禮。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（26）日上午赴新北市議會參加市議會國民黨團幹部交接典禮，地方議員拱盧秀燕參選黨主席？朱立倫則說，這些都是謠言，不需要討論，對於盧秀燕市長、每位市長，都是把現階段事情做好。

今日交接典禮，新北市長侯友宜、副市長劉和然都到場觀禮，劉和然被認為是參選2026年新北市長熱門人選，現場媒體追問朱立倫是否以和侯友宜討論選戰布局？朱立倫回應，藍營現階段就是把立院跟地方執政工作做好，侯友宜還有許多要完成的工作，黨內會全力支持。

至於對於2025黨主席選舉，是否有意參選連任？朱立倫強調，現階段大家關心如何在新國會發揮最大戰力，把民眾關心的民生、改革法案一一通過，15個執政縣市的首長把事情做好，很多人放謠言想製造國民黨內鬨、內耗，這是民進黨的陰謀，或特定人士的小動作，不用討論。

至於國民黨第11屆立委共識營活動，朱立倫直言，這次活動最大結論就是希望32項民眾關心的優先法案盡快通過，要想辦法整合、匯集大家力量，對這些法案，民進黨很多是持反對意見會想辦法破壞，國民黨54席（藍52席加無黨籍2席）要團結一致，也呼籲民眾黨一起來推動民生法案。

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