戰北市？高嘉瑜同框葉元之飆歌　脫口「只有我能讓蔣萬安選2028」

▲高嘉瑜（左）今天擔任代班主持人專訪葉元之（右）。（圖／翻攝自Z.Media震傳媒YouTube頻道）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜爭取連任失利，選後接受多家媒體專訪，但今（26）搖身一變擔任網路直播節目「新聞！給問嗎？」代班主持人，同框國民黨新科立委葉元之。高嘉瑜期間自嘲說，只有她能讓台北市長蔣萬安去選2028（總統），也稱讚葉元之比自己還會唱，「江山代有才人出」。節目尾聲，兩人應網友要求，同聲飆歌高唱華語金曲「屋頂」。

高嘉瑜今天中午擔任網路直播節目「新聞！給問嗎？」代班主持，專訪葉元之，兩人在1個多小時的節目中暢談近日政壇話題。兩人談到近日國民黨團共識營，對於是否該與民眾黨合作，葉元之爆料說，國民黨支持者反彈非常激烈，高嘉瑜也說，民進黨也是，一定是黨中央打電話抗議「打到爆」那種。

有趣的是，高嘉瑜在訪談過程中朗讀網友留言，唸出「國瑜（立法院長韓國瑜）都能當院長，嘉瑜繼續努力，基隆市長等妳來參選」這段話，她疑惑問，為什麼大家都對她這樣講？葉元之說，不是該選台北市長嗎？高嘉瑜繼續唸網友留言笑回，對啊，葉元之要選新北市長是不是？葉元之有跟民進黨合作的潛力，要當「國民黨的高嘉瑜」是不是？葉元之則驚呼說：「什麼意思？」

葉元之還談到，其實高嘉瑜這次立委選舉算選得好，只是選舉票多的贏，票少的輸，而既然是非戰之罪，大家就會覺得她可以去挑戰別的，「妳去選市長，然後我們再給你一個機會讓妳輸」，可以考慮基隆市或台北市。高嘉瑜表示，現在問題不在她，而是民進黨要不要考慮，對她來說如果有機會的話，當然希望幫民進黨贏下一席。

高嘉瑜直言，「只有我能讓蔣萬安去選2028」，蔣萬安需要有一個理由，而她就是那個讓蔣萬安去選2028的理由。葉元之反問，國民黨的支持者有那麼好騙嗎？高嘉瑜笑回，她就這樣講，講到2026蔣萬安選完，再說「謝謝大家我去選2028」，不然國民黨2028要誰選？葉元之說，台中市長盧秀燕吧。高嘉瑜反駁說，蔣萬安比盧秀燕好啦！蔣萬安不要連任了，2026給她就好了。