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國造潛艦「海鯤號」登場！泊港測試船體首度露出

▲海鯤潛艦已完工，政府後續將投入約101億元經費，打造深海潛艦救難船。（圖／台船提供）

▲海鯤潛艦進入泊港測試。（圖／資料照）

文／中央社

首艘國造潛艦海鯤軍艦已進入泊港測試（HAT）最後階段，台船今天至明天移泊入塢，下午自海昌工廠移至浮塢，相較去年下水典禮，艦艏及側視聲納陣列、魚雷管均未遮蓋，被視為機密的車葉仍以帆布包覆。

海鯤軍艦（Narwhal，舷號711）去年9月28日在台船高雄廠區下水，總統蔡英文主持擲瓶禮。依據計畫時程，將依序進行泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）作業，再交由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷並驗證戰鬥系統，最後才能成軍並正式投入戰備序列。

排水量3萬5000噸的中信8號大型浮塢，近日進駐台船海昌工廠前碼頭。根據高雄港務分公司發布的港灣通報，台船公司今天、明天進行新造船艦移泊入塢作業，其中明天上午8時至下午5時為新造船艦整體測試作業時間。

台船下午已啟動移置作業，海鯤號已自海昌工廠緩緩移至浮塢，並首度曝光在民眾面前，不少軍事迷及媒體在鄰近漁港記錄這一刻。明天則預計藉浮塢移至台船小塢。

根據曝光畫面，較難觀察是否已裝設光電桅杆，但相較去年下水時，側視及艦艏聲納、魚雷管等均以帆布遮蓋，此次均未遮蓋，除清楚可見艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（incept sonar）外，艦艏及船舷側視聲納陣列（flank sonar array）、魚雷管、進排水口亦清楚可見。

不過，因水下作戰是聲音的戰爭，因無法目視、得靠聽的，所以識別潛艦重要方式為「聲紋」，每艘潛艦因車葉角度等多重因素，均有獨特聲紋，聲紋資料均屬高度機密，必須確保不落敵對陣營，因此海鯤車葉仍以帆布包覆，避免對外暴露遭敵對陣營反推其數值。

國防部智庫、國防院學者舒孝煌則指出，許多先進潛艦均會採用側視聲納，可藉此進行三角定位，精確解算敵目標位置；國防院學者蘇紫雲則指出，傳統潛艦艦艏聲納偵測範圍約130度，但側視聲納等同「側邊長眼睛」，大幅提升更完整的戰場感知。

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓接受中央社訪問分析，海鯤在乾塢應是執行特殊測試項目，可能包括測試排水量是否符合設計，以及獲得潛艦在水面時左、右擺動極限角度的傾測浮力試驗，甚至電瓶、光電桅杆安裝都有可能在乾塢進行。

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