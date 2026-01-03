高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺直接忽略問題

▲綠委林岱樺。（圖／翻攝民視直播）



記者杜冠霖／台北報導

今（3日）是2026民進黨高雄市長提名政見發表會，提問環節，資深媒體人陳敏鳳提出兩問，如何讓高雄更國際化？初選結束後，會不會團結？邱議瑩、許智傑、賴瑞隆3人都用30秒左右的時間說明，若是初選落敗絕對遵守遊戲規則、支持勝出的候選人。林岱樺則是將3分鐘回答時間，重申申論階段就說明的政策。對於初選後是否會團結、有無脫黨可能？林岱樺未置一詞。

邱議瑩表示，參與初選只是要選出一個最合適、最能代表民進黨、最能戰勝國民黨的候選人，不是要在這裡殺得你死我活，要讓市民了解對於城市的願景，參加初選比賽就要遵守遊戲規則，如果落敗，會支持勝出的候選人，希望未來的高雄持續進步。

邱議瑩強調，自己不會脫黨參選、也不會不支持同黨的參選人，請大家放120萬個心，對自己非常有信心，相信高雄市民會用雪亮且智慧眼光，選出最適合承接陳其邁、開創新未來的高雄市長參選人，那就是邱議瑩。

林岱樺用3分鐘時間將申論時提到的所有政見再講一次，包含一纜二塔三黃金、三大護國產業、五大區域亮點、十大AI好生活，甚至城市外語政策。至於初選過後是否團結、有無脫黨參選可能？林岱樺未置一詞，一個字都沒提到。

許智傑表示，會不會脫黨參選？很簡單，1000%不可能，這是我們自己的黨，不管誰輸誰贏，最後一定會支持黨提出的候選人，讓高雄市贏得勝利，當然希望大家支持許智傑，一起努力、一起勝利，讓高雄贏。

賴瑞隆強調，這次的黨內初選，獲勝的絕對全力支持，落敗的也絕對全力支持。如果最後獲勝是賴瑞隆，賴瑞隆會全力的守護大家，團結大家一起來守住高雄。如果最後獲勝是其他人，賴瑞隆也會全力支持他，第一時間電話恭喜，同時全力的支持他。

賴瑞隆表示，最重要的責任是守住高雄、守住台灣、守護台灣。從五月到現在為止的民調，賴瑞隆都是第一名。有信心，最後會獲得這一場的勝利。