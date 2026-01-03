　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全程觀賞「美軍活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

▲▼川普正在觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

▲川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國3日對委內瑞拉實施軍事打擊，並宣稱已控制並帶離委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人。美國總統川普（Donald Trump）證實，他在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與多名美軍將領一起，即時觀看美軍逮捕馬杜洛的整個行動過程，形容畫面「就像在看一場電視節目」。

▲▼川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

根據美國《CNN》報導，川普近日接受福斯新聞電話專訪時表示，這次行動極為複雜，執行速度與強度令人震撼，「我被真正的軍事專家告知，地球上沒有任何其他國家能完成這樣的任務。」

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

「速度與暴力」震撼全程　川普：前所未見

川普透露，他與多名將領在同一個房間內，從頭到尾掌握行動即時畫面，「我們看到每一個細節，他們完全知道正在發生什麼事，這是一個極其複雜的行動。」

他進一步形容突襲過程時表示，美軍以極快速度突破層層防護，「他們衝進去，攻破原本就是為了防止這種事情而設置的鋼門，在短短幾秒鐘內就把人帶走，我從來沒有看過這樣的事情。」

川普直言，這場行動展現出驚人的「速度與暴力」，「這些人做得太棒了，沒有任何人能做到這種程度。」

▲▼川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

美軍動員龐大兵力　戰機、直升機全數待命

川普也透露，美方在此次行動中準備了「數量龐大」的軍事資源，包括直升機與戰鬥機，全程待命支援。他強調，整個行動縝密周全，確保能在最短時間內完成任務。

外媒先前報導指出，馬杜洛與妻子在行動發生時正於住所內熟睡，美軍精銳部隊突襲成功，並未傳出美方人員傷亡。相關畫面與細節曝光後，引發國際社會高度關注，也使美國此一行動持續掀起外交與地緣政治震盪。

▲▼川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

▲▼川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

【掀蓋式耳機】媽拿狗手手假裝打電話　掀開耳朵聽話筒超可愛

國際熱門新聞

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普PO出馬杜洛押解畫面

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

馬杜洛「衝進密室」來不及關門　遭美軍逮

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

馬杜洛被抓「NIKE套裝」爆紅！台灣售價曝

川普點名2美洲國家　警告哥倫比亞總統：最好小心點

馬杜洛司機變總統　執政13年經濟崩潰

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

美軍抓捕馬杜洛　全球反應一次看

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

馬杜洛被抓　委內瑞拉人上街狂歡

更多熱門

相關新聞

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日晚間被押解至美國紐約布魯克林的都會拘留中心進行羈押，等待未來聯邦法院的提訊。根據多家美媒畫面及時序整理，馬杜洛在被控制和押解過程中出現了多套不同衣著，也引起討論。

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

陸官媒轟美霸權掠奪！網：國家一定要強

陸官媒轟美霸權掠奪！網：國家一定要強

委內瑞拉第一夫人身分起底！掌控司法比老公還狠

委內瑞拉第一夫人身分起底！掌控司法比老公還狠

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

關鍵字：

美軍馬杜洛委內瑞拉軍事行動川普

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

陸白富美睡頂流扯出檀健次！「5大線索」全符合

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面