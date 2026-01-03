全程觀賞「美軍活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

▲川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國3日對委內瑞拉實施軍事打擊，並宣稱已控制並帶離委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人。美國總統川普（Donald Trump）證實，他在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與多名美軍將領一起，即時觀看美軍逮捕馬杜洛的整個行動過程，形容畫面「就像在看一場電視節目」。

根據美國《CNN》報導，川普近日接受福斯新聞電話專訪時表示，這次行動極為複雜，執行速度與強度令人震撼，「我被真正的軍事專家告知，地球上沒有任何其他國家能完成這樣的任務。」

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

「速度與暴力」震撼全程 川普：前所未見

川普透露，他與多名將領在同一個房間內，從頭到尾掌握行動即時畫面，「我們看到每一個細節，他們完全知道正在發生什麼事，這是一個極其複雜的行動。」

他進一步形容突襲過程時表示，美軍以極快速度突破層層防護，「他們衝進去，攻破原本就是為了防止這種事情而設置的鋼門，在短短幾秒鐘內就把人帶走，我從來沒有看過這樣的事情。」

川普直言，這場行動展現出驚人的「速度與暴力」，「這些人做得太棒了，沒有任何人能做到這種程度。」

美軍動員龐大兵力 戰機、直升機全數待命

川普也透露，美方在此次行動中準備了「數量龐大」的軍事資源，包括直升機與戰鬥機，全程待命支援。他強調，整個行動縝密周全，確保能在最短時間內完成任務。

外媒先前報導指出，馬杜洛與妻子在行動發生時正於住所內熟睡，美軍精銳部隊突襲成功，並未傳出美方人員傷亡。相關畫面與細節曝光後，引發國際社會高度關注，也使美國此一行動持續掀起外交與地緣政治震盪。