馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

委內瑞拉局勢發生歷史性劇變。美國總統川普今日接受福斯新聞（Fox News）採訪時證實，美軍已正式抓獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）。目前，馬杜洛與妻子正被扣押在「硫磺島號」（USS Iwo Jima）航空母艦上送往紐約，準備接受司法審判。

▲委內瑞拉首都加拉加斯凌晨遭美軍空襲。（圖／路透）



衛報：川普宣布將「強勢介入」委石油業

根據《衛報》（The Guardian）即時報導，川普明確表示，美國在抓捕馬杜洛後，將會「非常強勢地介入」（very strongly involved）委內瑞拉的石油產業。川普表示：「我們擁有世界上最棒、規模最大、最優秀的石油公司，我們將會深度參與其中。」

川普政府主張委內瑞拉必須歸還過去數十年來被國有化（尤其是1976年石油工業國有化時期）所「盜取」的石油資產、土地與權利，這涉及到埃克森（Exxon）、美孚（Mobil）與雪佛龍（Chevron）等美國企業的歷史權益。

川普曾親自通話：要求馬杜洛「必須投降」

川普在採訪中首度披露，他曾在行動一周前與馬杜洛親自通話，強硬下最後通牒，「我親自和他談過，我說：『你必須放棄，你必須投降（You have to surrender）。』」

在行動前最後幾天，馬杜洛曾試圖尋求談判，但川普斷然拒絕，「我不想談判，我說：『不行，我們必須採取行動。』」

披露戰報：美軍有傷無亡，裝備全數帶回

川普形容這是一場「天才般的軍事行動」，並詳細說明了損害評估，「我想說，我們沒有人員死亡。雖然有幾個人中彈了，但他們都回來了，情況相當不錯。」此外，美方沒有損失任何飛機。川普表示，「其中一架直升機受損比較嚴重，但我們把它找回來了。」

司法起訴：押送紐約面臨重罪

馬杜洛及其妻子已在美國紐約南區聯邦地區法院被起訴，面臨多項重罪：

指控罪名：馬杜洛將在曼哈頓聯邦法院面臨嚴重的毒品走私及武器相關指控。

後續安排：抵達紐約後，馬杜洛預計將被關押在布魯克林拘留中心。

▲川普正在就委內瑞拉領導層後續安排做出決定。（圖／達志影像／美聯社）



對於委內瑞拉的權力重組，川普展現了強大主導權

川普正考慮是否由前反對派領導人馬查多（Maria Corina Machado）接掌政權。對剩餘勢力，川普警告仍效忠馬杜洛的人員「前景堪憂」。目前，據稱委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已逃往俄羅斯，不過俄羅斯否認。

▼諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。（圖／路透）



這場軍事與司法行動標誌著中南美洲地緣政治進入全新震盪期，全球能源市場將面臨重大洗牌。