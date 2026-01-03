　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

委內瑞拉局勢發生歷史性劇變。美國總統川普今日接受福斯新聞（Fox News）採訪時證實，美軍已正式抓獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）。目前，馬杜洛與妻子正被扣押在「硫磺島號」（USS Iwo Jima）航空母艦上送往紐約，準備接受司法審判。

▲▼委內瑞拉首都加拉加斯凌晨發生爆炸。（圖／路透）

▲委內瑞拉首都加拉加斯凌晨遭美軍空襲。（圖／路透）

衛報：川普宣布將「強勢介入」委石油業

根據《衛報》（The Guardian）即時報導，川普明確表示，美國在抓捕馬杜洛後，將會「非常強勢地介入」（very strongly involved）委內瑞拉的石油產業。川普表示：「我們擁有世界上最棒、規模最大、最優秀的石油公司，我們將會深度參與其中。」

川普政府主張委內瑞拉必須歸還過去數十年來被國有化（尤其是1976年石油工業國有化時期）所「盜取」的石油資產、土地與權利，這涉及到埃克森（Exxon）、美孚（Mobil）與雪佛龍（Chevron）等美國企業的歷史權益。

川普曾親自通話：要求馬杜洛「必須投降」

川普在採訪中首度披露，他曾在行動一周前與馬杜洛親自通話，強硬下最後通牒，「我親自和他談過，我說：『你必須放棄，你必須投降（You have to surrender）。』」

在行動前最後幾天，馬杜洛曾試圖尋求談判，但川普斷然拒絕，「我不想談判，我說：『不行，我們必須採取行動。』」

披露戰報：美軍有傷無亡，裝備全數帶回

川普形容這是一場「天才般的軍事行動」，並詳細說明了損害評估，「我想說，我們沒有人員死亡。雖然有幾個人中彈了，但他們都回來了，情況相當不錯。」此外，美方沒有損失任何飛機。川普表示，「其中一架直升機受損比較嚴重，但我們把它找回來了。」

司法起訴：押送紐約面臨重罪

馬杜洛及其妻子已在美國紐約南區聯邦地區法院被起訴，面臨多項重罪：

指控罪名：馬杜洛將在曼哈頓聯邦法院面臨嚴重的毒品走私及武器相關指控。

後續安排：抵達紐約後，馬杜洛預計將被關押在布魯克林拘留中心。

▲川普正在就委內瑞拉領導層後續安排做出決定。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普正在就委內瑞拉領導層後續安排做出決定。（圖／達志影像／美聯社）

對於委內瑞拉的權力重組，川普展現了強大主導權

川普正考慮是否由前反對派領導人馬查多（Maria Corina Machado）接掌政權。對剩餘勢力，川普警告仍效忠馬杜洛的人員「前景堪憂」。目前，據稱委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已逃往俄羅斯，不過俄羅斯否認。

▼諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。（圖／路透）

▲▼今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）成功出逃，10日公開現身挪威奧斯陸，向支持者致意。（圖／路透）

這場軍事與司法行動標誌著中南美洲地緣政治進入全新震盪期，全球能源市場將面臨重大洗牌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

【天使寶寶】媽一說去睡覺　他立刻躺平蓋被塞奶嘴一氣呵成

國際熱門新聞

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普PO出馬杜洛押解畫面

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

馬杜洛「衝進密室」來不及關門　遭美軍逮

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

馬杜洛被抓「NIKE套裝」爆紅！台灣售價曝

川普點名2美洲國家　警告哥倫比亞總統：最好小心點

馬杜洛司機變總統　執政13年經濟崩潰

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

美軍抓捕馬杜洛　全球反應一次看

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

馬杜洛被抓　委內瑞拉人上街狂歡

更多熱門

相關新聞

川普宣布美國「暫管」委內瑞拉　派石油公司進駐、不排除地面行動

川普宣布美國「暫管」委內瑞拉　派石油公司進駐、不排除地面行動

美國對委內瑞拉發動大規模軍事與執法行動，並已拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。美國總統川普表示，在能夠完成「安全、適當且審慎的政權交接」之前，美國將暫時負責治理委內瑞拉，並不排除進一步軍事行動，以確保美方目標完全實現。此外，美國石油公司也將進駐委國，而美國對委國的石油禁令仍然有效。

快訊／美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

快訊／美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

川普點名2美洲國家　警告哥倫比亞總統：最好小心點

川普點名2美洲國家　警告哥倫比亞總統：最好小心點

川普稱：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統「願與美合作」

川普稱：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統「願與美合作」

快訊／川普：第二波攻擊可能不必了

快訊／川普：第二波攻擊可能不必了

關鍵字：

川普委內瑞拉

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

陸白富美睡頂流扯出檀健次！「5大線索」全符合

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面