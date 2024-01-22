告尹乃菁說他「軍火商」故意醜化　郭璽求償300萬盼法院去污名

▲海軍前無給職顧問郭璽不甘在潛艦國造事件中被稱為「軍火商」，對多位藍營民代與名嘴提告，自己也挨告出庭。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃哲民／台北報導

政論名嘴尹乃菁去年（2023年）開直播指海軍前顧問郭璽是「軍火商」，郭當時正參選立委，自認免費替海軍尋找外國專業廠商、從沒在潛艦國造案抽佣拿好處卻遭抹黑，告尹涉嫌刻意醜化、求償精神慰撫300萬元並須在報紙頭版刊登澄清聲明，台北地院今（22日）審結，法官認為「軍火商」為名詞定義問題，定於下月（2月）2日下午5點宣判。

郭璽與尹乃菁今仍各委任律師出庭代打，郭的律師於庭訊時指出，尹在直播中重提郭曾涉及海軍上校尹清楓命案，但郭歷經30年煎熬，2020年已獲檢方不起訴確定、洗刷清白，郭受海軍委託無償尋找潛艦國造的外國商源，因軍購案涉及龐大利益，郭受託期間得罪很多人。

郭璽的律師說，郭提告主因，就是希望取得法院的認證，不要再被冠上「軍火商」或「殺人嫌疑犯」等污名，但尹乃菁與部分媒體及政治人物誣指郭代理外國廠商取得潛艦國造案合約，郭希望透過法院判決，還給他一個公道。

▲政論名嘴尹乃菁。（圖／翻攝尹乃菁臉書）

尹乃菁的律師反駁指出，潛艦國造是軍購案，郭璽自稱受海軍委託尋找外國商源，這就是1種商業行為，而且所作所為都跟軍火有關，許多政治評論員因此稱呼郭為「軍火商」，尹據此評論，敘述中肯、和事實相符，且對可受公評事項正確表達意見，屬於言論自由、監督國家的範疇，「軍火商」一詞更不必然構成誹謗。

法官直指問題核心，問尹乃菁的律師能否舉證郭璽為潛艦國造案尋找外國商源過程，曾賺取利益而可稱為「軍火商」。尹的律師提出另案判決表示，郭擔任技術總監的新華荷公司曾被第3人提告，內容提及新華荷以452萬美元和第3人締約，將共同取得潛艦國造的系統標案，且新華荷已實領200多萬美元。

法官聽了表示「（軍火商）這是名詞定義問題」，郭璽的律師抗辯指出，無論郭本人或新華荷公司，都沒從潛艦國造案標案本身獲利，郭跟公司是提供來台有意投標的外國廠商食宿交通與翻譯、法律諮詢等服務，藉此賺取服務費，尹乃菁等人卻刻意塑造郭是「軍火商」加以醜化圍剿，外界對郭的指控「根本子虛烏有、差了十萬八千里！」

▲郭璽今年（2024年）在高雄參選立委失利。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於雙方已無調解可能，法官諭知辯論終結，定於下月（2月）2日下午5點宣判。郭璽的律師庭外表示，郭雖被稱呼「軍火商」多年，但「單純的沉默不代表默認」，郭在高雄參選本次立委選舉雖失利，仍必須趁此機會澄清，郭明天（23日）上午將為控告國民黨立委馬文君求償案再度到北院出庭。

國造第1艘潛艦「海鯤號」去年（2023年）9月28日，由總統蔡英文主持命名下水典禮，預定完成一連串出海測試、今年底交付海軍服役，但海軍退役中校、海軍司令部前無給職顧問郭璽，隨即指控馬文君把國造潛艦機密洩漏給韓國駐台辦事處，引發藍綠混戰到底誰賣國，郭和馬也被指涉洩密、外患與誹謗等罪嫌，檢方偵辦中。

郭璽面對排山倒海的質疑，除嗆聲「馬文君不要逃」，更連告10多位圍剿他的藍營民代與名嘴追究民刑事責任，分成不同案件審理，本案他告尹乃菁開直播誣賴他擔任技術總監的新華荷公司，代理登記於地中海直布羅陀的GL公司，取得潛艦國造廠商台船公司的數億元技術顧問合約，尹並抹黑「郭璽是軍火商」。

郭璽要求尹乃菁賠償300萬元，並須在報紙頭版刊登澄清聲明。前次於去年12月18日開庭時，雙方同樣委任律師出庭代打，爭論郭被稱為「軍火商」到底有何依據。尹的律師指GL公司是郭找來的外國廠商，郭和新華荷公司代理GL在台所需法律諮詢、合約條款與辦公室安排、人員接送等事項，可見郭有受委任仲介行為，說郭是軍火商並沒錯。

郭璽的律師反駁指出，「軍火商」的定義是販賣殺人武器，郭本身從事急難救助等消防設備的貿易，沒賣過軍火、連仲介都沒做過，郭僅受海軍委任尋找外國商源，GL公司自行來台標得台船的潛艦國造技術顧問合約，郭和公司沒代理GL競標，尹的言論故意影射郭在潛艦國造案索取利益。