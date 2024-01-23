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社會 社會焦點 保障人權

馬文君罵他「軍火掮客」　郭璽提告求償300萬...3／8宣判

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委馬文君因潛艦國造案槓上海軍前顧問郭璽，去年（2023年）在臉書粉專po文說郭是「軍火掮客」且涉及海軍上校尹清楓命案，郭怒告馬求償精神慰撫300萬元並須在報紙頭版刊登澄清聲明，台北地院今（23日）開庭，辯護律師堅稱馬的po文都有依據，是對可受公評之事發表評論，法官諭知辯論終結，今年（2024年）3月8日上午11點宣判。

▲遭前海軍顧問辱為「老女人」，南投藍委馬文君出面回應。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國民黨立委馬文君因潛艦國造案槓上海軍前顧問郭璽。（圖／記者高堂堯翻攝）

馬文君和郭璽今各委任律師出庭代打，馬的律師田永彬開完庭受訪表示，馬的po文內容都是見諸於政論節目、媒體報導與公開網頁資料，監察院調查報告也顯示郭在尹清楓命案扮演的角色，只要有人提到郭涉及尹清楓命案，就會被郭提告，光是在北院至少還有2、3件在審理，但本案判決將會讓真相大白。

郭璽的律師王振志受訪表示，不實的陳述不是意見的表達，這是2個不一樣的東西，言論自由是大家都有陳述自己意見的自由，但是捏造事實，這就是妨害名譽，至於馬文君今開庭前聲請移轉管轄到南投地院，因馬前次開庭已對本案做實體答辯，依《民事訴訟法》規定，北院已有管轄權、不能再移轉。

▲▼高雄立委候選人郭璽前往南投替蔡銘軒站台，下跪懇求選民「下架馬文君」。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲郭璽在本次立委選舉期間，幫國民黨立委馬文君的對手站台，呼籲選民「下架馬文君」。（圖／記者高堂堯翻攝）

本案源於國造第1艘潛艦「海鯤號」去年（2023年）9月28日，由總統蔡英文主持命名下水典禮，預定完成一連串出海測試、今年底交付海軍服役，但海軍退役中校、海軍司令部前無給職顧問郭璽，指控馬文君把國造潛艦機密洩漏給韓國駐台辦事處，引發藍綠混戰到底誰賣國，郭和馬互控涉嫌洩密、外患與誹謗等，檢方偵辦中。

馬文君去年9月30日在臉書粉專po文，稱「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一」，說郭當年「裝錄音機偷錄尹清楓談話」、「一度被以殺人罪偵辦」，而郭「軍旅生涯中斷後，到大陸發展了一陣子，直接轉行當『軍火掮客』」。

▲▼海軍首艘國造潛艦IDS原型艦「海鯤軍艦」,海鯤號。（圖／記者蘇晏男攝）

▲海軍首艘國造潛艦IDS原型艦「海鯤軍艦」海鯤號。（圖／記者蘇晏男攝）

馬文君po文中指出，郭璽2018年被黃曙光（前二級上將參謀總長、潛艦國造專案小組召集人）相中，加入潛艦國造，「當時資深媒體人溫紳就曾撰文質疑，表示郭璽除了涉入尹清楓案，在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案」，馬的po文稱「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份，結果黃曙光什麼人不用，就是要用郭璽」、「為什麼潛艦國造的人馬，與當年涉入尹清楓案那批人，竟然高度重疊！」等語。

郭璽怒告馬文君涉嫌妨害名譽，仍在北檢偵辦中，郭另提本件民事訴訟，透過律師強調馬的po文不實，例如海測艦弊案早已偵結，郭璽並非涉案人，至於郭被指涉尹清楓命案，北檢2020年已不起訴確定。

馬文君的律師今在庭訊中仍強調，馬的po文內容都有依據，都是在公開的網頁，或是至今仍有非常多的人在討論，尹清楓命案與郭璽涉及的多項採購案，在政論節目也有探討，所以馬文君是對可受公評之事發表個人意見。

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