蘇丹紅案延燒！南投縣下架蝦味先2000包+肉製品243公斤

▲南投縣衛生局稽查金安記流入縣內產品，並要求通路業者將「蝦味先」下架。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近來食安事件頻傳，包括台糖瘦肉精案，以及工業原料「蘇丹紅」作為市售零嘴「蝦味先」及肉製品的食品添加劑；南投縣衛生局統計，目前已下架2000多包蝦味先，以及243餘公斤肉製品，爾後仍持續作追蹤。

縣長許淑華26日上午主持縣務會議時表示，從台中市龍井區「金安記」食品廠開始延燒的肉製品添加蘇丹紅案，據瞭解有流向10幾個縣市，以中部地區居多，縣府衛生局第一時間即就中小盤商流向深入清查。

縣府衛生局說明，自接獲蘇丹紅食安事件通報後，即針對金安記食品廠於南投的3家下游廠商進行稽查及下架工作，發現這3家下游廠商均有進貨「香辣豬肉絲」及 「香辣豬肉乾」等2個品項：其中「香辣豬肉絲」共進貨297公斤，已下架回收229.02公斤，「香辣豬肉乾」共進貨22公斤，已下架回收14.9公斤，合計全縣進貨數量共319公斤，截至今日已下架回收243.92公斤，仍持續進行。

▲▼南投縣衛生局稽查金安記流入縣內產品。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局補充，後續會針對中小盤商持續稽查，追回流入市面商品；另縣府環保局也針對製造商源頭，包括實驗室、生產端去瞭解其所生產的產品流向，目前清查結果尚無涉及食品衛生情形。