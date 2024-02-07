她工作半年「存款不到1萬」求兼職！內行推1工作：每月多2萬

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

現在薪水起伏如果跟不上物價飛漲的速度，每個月很難存到錢。一名女網友透露，自己是剛畢業半年的社會新鮮人，薪水大約只有3萬初，付完房租和生活費根本存不到錢，所以想要找兼職來做，但不知道該往什麼方向努力，於是PO文求助。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，去年6月畢業，現在薪水約3萬出頭，是很基本的新鮮人起薪，付完房租和生活費之後，根本存不到什麼錢，所以平時想要做兼職，希望可以增加一點收入。

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原PO透露，目前有2個心動的兼職工作，第一個是快電商、微商創業，看身邊的人都做得有聲有色，朋友還說可以學到很多東西，讓她很心動，卻又怕會上當受騙；第二個則是有朋友推薦可以去跑熊貓，勤勞一點、跑對時間，時薪約230元起跳，已經連續3個月薪水逼近5萬元，但她怕薪水不穩定，於是想問問看眾人想法。

不少人都推薦跑外送，「不會到不穩定啊？現在點外送的人其實比想像中多很多，我也是趁沒課時會去跑外送，尤其學校附近很多單」、「絕對是選外送吧，至少都是大公司跑不掉還有保障，那些微商根本就是一些沒聽過的小公司」、「外送這東西就是你能跑多少就會賺多少，很直觀，相對來說還是蠻穩定的」、「我上個月熊貓一天大概跑8小薪水有到5萬，但我是全職啦，給你參考」、「我是兼職外送，專跑假日跟連假，每個月也能多個2、3萬」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）



也有人建議，「投資自己吧，薪水還有很大的上漲空間，跑熊貓也只是加班的概念而已，還不如找個科技業當作業員，加班費還比較高」、「跑外送就是從事勞力工作賺微薄的錢，剛畢業去投資自己的腦袋吧」。