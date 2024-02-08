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過年外送平台優惠一次看！漢堡披薩買1送1　輸入折扣碼滿199折50

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda春節期間推限定優惠碼讓民眾省荷包。（示意圖／foodpanda提供）

生活中心／台北報導

春節連假不想出門，就在家點外送！兩大外送平台foodpanda和UberEats都推出折扣優惠碼，讓民眾在過年期間也可省荷包。《ETtoday新聞雲》整理外送優惠碼一次看，foodpanda祭出漢堡王、達美樂買1送1，Uber Eats則推每天有不同折扣碼，輸入後外送滿199元現折50元。各項優惠有條件限制以業者公告為準，數量有限、兌完為止。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克指定咖啡可享買2送1、買3送1。（圖／業者提供）

 【foodpanda】

●pandapro新戶專屬
►即日起至2月29日新訂閱用戶，訂閱後3個工作天內將獲得優惠券可享「美食外送消費滿249元打5折」，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

●美食外送 
►2月8日凡輸入優惠碼「龍在過年」，即可享「美食外送消費滿額打85折」優惠，數量有限、兌完為止。

►即日起至2月15日免優惠碼可享「星巴克大杯美式買2送1」、「星巴克大杯那堤買3送1」、「星巴克大杯福吉茶那堤買3送1」。

►即日起至2月29日凡輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區現折70元」優惠，提醒該優惠為周二限定，部分分店不適用。

►即日起至2月18日免優惠碼可享「漢堡王雙起司牛肉堡餐買1送1」，提醒部分分店不適用。

►2月15日起至3月9日免優惠碼可享「漢堡王叉燒火烤牛堡餐、叉燒雙層脆雞餐打75折」優惠，提醒部分分店不適用。

►即日起至2月14日免優惠碼可享「必勝客下單滿399元現折60元」優惠。

►2月15日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛必勝客」，即可享「必勝客雙拼比薩獨享餐現折60元」，優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

►2月15日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛必勝客」，即可享「必勝客下單滿250元現折40元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

►即日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛紙包麵」，即可享「Pasta Hut下單滿250元現折50元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

►2月16日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛啃德基」，即可享「肯德基下單滿359元現折60元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

►2月16日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛啃蛋撻」，即可享「肯德基下單滿299元現折30元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

►即日起至2月29日免優惠碼可享「美樂披薩（尺寸、口味任選）買1送1」，提醒部分門市不適用。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats新春優惠一次看。（圖／Uber Eats提供）

【Uber Eats】

Uber Eats從明天除夕（9日）到開工日2月15日，每天都推出專屬優惠碼，在活動指定時間內，只要訂購美食外送消費滿199元就可享50元折抵，數量有限，兌完為止。

►2/9輸入「除夕圍爐」，10:00~22:00訂購美食外送單筆消費金額滿199元享50元折抵優惠。

►2/10輸入「初一早」，10:00~22:00訂購美食外送單筆消費金額滿199元享50元折抵優惠。

►2/11輸入「初二早」，10:00~22:00訂購美食外送單筆消費金額滿199元享50元折抵優惠。

►2/12輸入「初三睡到飽」，10:00~22:00訂購美食外送單筆消費金額滿199元享50元折抵優惠。

►2/13輸入「初四接財神」，10:00~22:00訂購美食外送單筆消費金額滿199元享50元折抵優惠。

►2/14輸入「初五賺不完」，10:00~22:00訂購美食外送單筆消費金額滿199元享50元折抵優惠。

►2/15輸入「初六開工早」，10:00~22:00訂購美食外送單筆消費金額滿199元享50元折抵優惠。

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