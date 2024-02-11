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大陸 大陸焦點 特派現場

中國經濟不景氣　許多勞工無法開心過年

▲餓了嗎,騎手,外賣,外送員。（圖／CFP）

▲經濟不景氣，許多人都加入外賣員行列。（圖／CFP）

文／中央社台北11日電

農曆春節期間，中國有許多勞工卻擔憂今年能否繼續保有工作，一位在電動牙刷製造公司上班的42歲員工說，公司過去一年銷售額下降30%，日子很艱難，直言2024年可能會更不容易。

春節應是闔家團圓歡樂的時刻，但許多中國民眾因對工作和經濟不景氣的擔憂影響了過年心情。

德國之聲2月10日報導，今年有許多中國勞工表示，他們擔心雇主不知道什麼時候會通知、甚至還要不要他們回去上班。

一位42歲在電動牙刷製造廠工作的王姓員工說，過去一年的生意不是很好，公司大部分產品出口到美國和歐洲，去年銷售額下降了30%，他在上海搭上開往河南的火車前表示：「我覺得日子比往年更艱難，2024年可能會更不容易。」

來自安徽省安慶市的24歲聶姓女性，在上海一家寵物醫院工作，她說公司之前擴張很快，發生新冠疫情後，許多分支機構關閉，員工被迫離開，留下來的員工薪水也受到了影響，許多同事月薪減少了至少人民幣1000元（約新台幣4400元）。

▲▼ 大陸疫情,烏魯木齊,烏魯木齊解封,新疆 。（圖／視覺中國）

中國歷經3年疫情後解封，去年經濟成長卻未如預期，報導指出，由於利率上升和國外保護主義抬頭，擠壓了對中國產品的需求，中國許多工廠都陷入了無休止的價格戰，爭奪日益萎縮的市場。

尤其中國生產者物價指數（PPI）連續15個月下跌，這不僅壓低了企業的利潤率，也危及工人的收入和工作，給這個已經深受房地產危機和債務緊縮困擾的世界第二大經濟體增添了另一個令人頭疼的問題。

去年中國經濟成長5.2%，但對於畢業即失業的年輕人、房地產貶值的業主以及收入比一年前更低的工人而言，他們感受到的是經濟正在萎縮。

雖然中國官方近月來，加大了對經濟信心的宣傳力度，安撫焦慮的金融及房地產市場，2月2日中國官媒人民日報甚至刊發「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」的文章；對此，擁有6艘船和10餘名工人、經營著一家小型挖泥船公司的吳姓老闆卻沒有動力樂觀看待2024年接下來的日子。

他表示，現在手頭很緊，疫情後的經濟形勢也很糟糕，大家普遍都缺錢，如果收不到錢，就無法在新的一年裡進行任何投資。對他而言，應對這種局勢的選擇之一可能是關閉公司。

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