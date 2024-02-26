政風圈驚爆13天！國考正妹榜眼成直銷天后　廉政署長震怒

▲吳安琪留職停薪，卻常在IG分享如何保養皮膚，還兼職做直銷惹議。



圖文／鏡週刊

本刊調查，吳安琪12年前以第一名的優異成績從東吳法律系畢業，雖然她許多同學考上司法官或律師，但她因為身體因素，選擇在一家企業擔任法務，卻因要陪老闆吃飯及到外地出差，工作半年多就決定轉戰公職。

吳安琪當時說，家族中有很多老師或公務員，看他們過得不錯，因為自己學的是法律，包括地檢署、法院及國庫署等公部門都很需要政風人員，她認為可以奉獻所學，加上自己從小到大很會考試，所以決定重拾書本、跟補習班買函授教材，自己研擬讀書計畫，最後以第二名通過國考，成為政風人員。

▲吳安琪（右）以照顧生病的外公為由申請侍親假，卻在外兼職做直銷，廉政署將追究責任。

當時媒體採訪她通過國考的心路歷程，吳安琪也大方分享心得，說準備國考是條非常辛苦的路，一度想放棄，她跟朋友抱怨讀不完，卻被當頭棒喝，要她不可三心二意，若考不上就回去上班，她一聽便下定決心，以高效率方式苦讀，第二年就考上法律廉政高考第二名，激勵不少人。

▲直銷公司大誇吳安琪（左）做直銷的成績傲人，不但獲鑽石等級，月收入還介於60萬至80萬元間。

考上政風人員後，吳安琪先到雲林地檢署擔任科員，後來調到台灣高檢署，因水土不服，北上工作短短13天，就又請調回雲林負責法治宣導等，由於狀況極為罕見，引起政風體系一陣議論，「驚爆13天」的封號不脛而走，如今搖身一變成為直播網紅已被盯上，廉政署長莊榮松聞訊也表示震怒，火速下令徹查。

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