政風美女月賺近百萬！　踢爆兼職成「鑽石級天后」

▲雲林縣政府政風處美女科員吳安琪以侍親假申請留職停薪，遭檢舉兼差做直銷，月賺近百萬元。



圖文／鏡週刊

農曆新年剛過，廉政署近日接獲檢舉，指政風人員涉嫌兼職賺外快，要他們端正別人的政風之前，先刮自己的鬍子。檢舉指出，曾以榜眼通過國考，在雲林縣政府政風處任職的科員吳安琪，留職停薪期間竟偷偷在外從事直銷業務，不但四處分享使用直銷產品的心得，並兜售各項保健食品，短短一個月就賺了近七位數新台幣，包括她與丈夫、直銷夥伴的臉書或IG都公開分享此事，要廉政署查辦。

檢舉內容指出，吳安琪申請的侍親假以二年為限，必要時得延長一年，須檢具申請書、戶籍謄本、重大傷病證明，並依《刑法》及《全民健康保險法》規定的重傷害範圍辦理。按理而言，這期間應好好照顧家人，她卻經常在外推銷業務，並榮升直銷鑽石級大使，由於仍具公職身分，在外兼職已涉嫌違法。

▲吳安琪（右）以照顧生病的外公為由申請侍親假，卻在外兼職做直銷，廉政署將追究責任。

本刊調查，吳安琪申請侍親假留職停薪後，曾在臉書曬出她照顧外公的合照，除了貼心地摸著阿公的頭部，還留下「越來越進步的外公，快要可以回家了」等語，臉友紛紛按讚鼓勵，祝福她的外公早日康復。

▲吳安琪頻在IG貼文，分享如何減重及護膚卻因此惹議。

沒想到一段時間後，吳安琪在臉書與IG貼出直銷相關訊息，只見她穿著華麗套裝，拿著麥克風在直銷會場暢談健康營養管理課程，儼然直銷講座。此外，她也常和直銷夥伴在外招攬生意，有時在餐廳或咖啡廳和顧客簽約，就連桌上都擺放各式直銷產品，相關訊息在臉書及IG一一呈現，引外界側目，消息傳回政風單位，更引起同事譁然。

▲廉政署長莊榮松得知吳安琪兼差做直銷後震怒，下令雲林縣政府（圖）政風處徹查。

針對吳安琪遭檢舉兼差一事，廉政署表示，雲林縣政府政風處已調查完畢，近日將召開考績會追究相關行政責任。

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