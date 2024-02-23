全家送「寶可夢燈籠」太夯！粉絲哀號：前面的人一次全拿光

▲全家自即日起，購買指定商品滿額贈送「寶可夢燈籠」乙個。（翻攝自全家臉書）

圖文／鏡週刊

歡慶元宵節，全家便利超商今（23日）起推出消費滿200元送「寶可夢燈籠」活動，消息曝光，不少寶可夢迷紛紛前往搶購，不過有網友怒批因未設上限，因此眼睜睜看著一個人把店內的所有燈籠全拿了。

元宵節將至，全家便利商店今起至25日推出「消費指定商品滿200元，贈寶可夢燈籠1個」活動，其中寶可夢提燈分為皮卡丘款與集合款，而燈籠背面還有挖洞寶可夢的圖案，透過燈泡照出超萌寶可夢，款式相當可愛。

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由於數量有限，送完為止，因此不少寶可夢迷獲悉後紛紛前往搶購，但有不少網友在全家粉專抱怨，「一間店各8個」、「每家不同，我家這邊只有一款」、「店員超兩光，說只能購買包裝有印寶可夢的商品，整間店看一看根本沒幾樣，搞了好久店員才發現他們搞錯了，前面好幾個客人因為這樣放棄回去了！全家的員工教育訓練堪憂！」

另外也有不少網友表示，「你們系統好像沒有限制一個人買多少，我前面有個上班族，一次把整間店的燈籠都買光，系統難道都不卡控一次只能結1-2件的嗎？」「我也拿到了，跑了兩家，一家10點半送完」。

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