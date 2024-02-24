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今元宵節「天官大帝」生日！民俗專家建議4種人必拜：增福旺財庫

天官大帝誕辰將至，民俗專家提醒4種人必須參拜，把「福氣」存入「本命財庫」。（翻攝關渡宮官網）

▲農曆正月15日，是三官大帝「天官大帝」的生日，民俗專家提醒4種人必須參拜，把「福氣」存入「本命財庫」。（翻攝關渡宮官網）

圖文／鏡週刊

今（24）日是農曆正月15日元宵節，也是三官大帝的「天官大帝」生日，是民俗專家眼中最強的「增加福氣」、「優化運勢」以及補「本命財庫」之日。知臨仙境執行長、易經命理師高煜霖表示，民眾若想要讓自己更好，可以去居住地附近，大型的天公廟或主祀三官大帝的宮廟，祭拜「天官大帝」來祈福。尤其「孝父母、廣佈施、存善念、守己份」這4種人更要去拜，讓神明將當事人的用心轉換成福氣，存入「本命財庫」。

高煜霖指出，眾所周知，三官大帝分別主「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」。其中，「天官賜福」就是天官大帝的業管範圍，在每年正月15日，即下人間，校定人之罪福，故稱「天官賜福」。

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高煜霖表示，賜福，便會存入人的「本命財庫」。但什麼是「本命財庫」？意即老天爺要給人的錢財，或是祖蔭留給人的福報，俗稱命底會有多少福報、多少錢財，賜福後會再增加的概念。

高煜霖分析，因「天官賜福」並不是每一個人都拿得到福氣，如果是充滿負能量的人，恐還是無福消受。換言之，傷天理、術不正、走歪路、心狹窄等的人設，求到福氣或補到財庫，也會因你的運勢是「負數」，而難以讓自己更好的概念。所以，「天官賜福」是提供給正能量的人，享受老天爺賜與的福氣，把不好的氣場、不好的緣分排除，能讓自己更好。

高煜霖說，尤其是孝順父母或四處做善事的人；存好心、說好話的人，還有，盡自己的本分，守住自己的身分，不逾越、不放任的人，都是天官大帝在「賜福」之時，會特別照看的對象，而協助當事人把「福氣」存入「本命財庫」。

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