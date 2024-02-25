快訊／氣象署「9縣市低溫特報」範圍擴大　明晨最冷有機率跌破10度

▲氣象署針對9縣市發布低溫特報，這波低溫最冷時間可能出現在明日（26日）清晨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／台北報導

強烈大陸冷氣團不斷影響台灣，中央氣象署發布25日晚間10點36分，針對9縣市發布低溫特報，其中北北基桃與新竹縣皆達橙色燈號等級。氣象署也提醒，這波低溫最冷時間可能出現在明日（26日）清晨，各地氣溫偏冷。

氣象署25日晚間10點36分發布低溫特報，新北市、基隆市、臺北市、桃園市與新竹縣達橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、宜蘭縣與金門縣達黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

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氣象署預報指出，這波冷氣團預估影響到27日，最冷時間點落在26日清晨，北部近山區、沿海空曠地區、金門都有達到10度左右或以下情形，馬祖也可能降到6至7度，中部到台南及花蓮也有可能達14度或以下低溫，明天各地都偏冷。

直到28日、29日大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，但由於清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，白天回暖有陽光較舒適，西半部日夜溫差大，北部低溫約15至17度，中南部因輻射冷卻，低溫約14至16度。

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▼氣象署發布9縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）