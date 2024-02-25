未來一周2波冷氣團「有機率降雪」　低溫探10度！最冷時間點曝光

▲未來一周2波冷氣團！3000公尺高山有機會降雪，北部低溫下探10度。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

未來一周有2波冷氣團影響台灣，第一波冷氣團影響到27日，明日（26日）北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，清晨北台灣低溫11至13度，局部地區亦有10度或以下低溫機率，第2波冷氣團3月1日伴隨鋒面通過，若水氣及溫度能配合，中部以北3000公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象署表示，由於大陸冷氣團影響，台灣各地氣溫明顯偏低，這一波冷氣團預估影響到27日，明日（26日）北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，這波低溫最冷時間可能落在26日清晨，清晨北台灣低溫11至13度，近山區或空曠地區局部可能會有10度以下低溫，中部及花蓮低溫則在13至15度，南部及台東16至18度。

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直到28日、29日大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，但由於清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，白天回暖有陽光較舒適，西半部日夜溫差大，北部低溫約15至17度，中南部因輻射冷卻，低溫約14至16度；北部白天高溫可回升為21至23度。僅基隆北海岸、北部山區、東半部有零星降雨機率。

▲未來一周連2波冷氣團，228短暫回暖又轉濕冷。（圖／中央氣象署）

經過28日、29日白天短暫回溫後，29日入夜將有1波鋒面接近，3月1日鋒面通過及冷氣團南下，整體轉濕冷，中部以北、宜蘭最低溫12至15度，南部、花東16至19度，沿海空曠地區與近山區平地再低1至2度，這波最低溫出現在3月2日清晨與夜晚。北部、東北部陰雨，中部、花東也有局部降雨機率，南部則是零星降雨機率。

氣象署指出，若溫度與水氣條件配合得宜，26日、27日中部以北3500公尺以上高山不排除有零星降雪或結冰現象。3月1日、3月2日中部以北3000至3500公尺以上高山亦有降雪機率，想要上山賞雪的民眾，務必留意路面結冰及溼滑等現象。