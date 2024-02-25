台南400「慢慢變台南」成最佳閉館音樂　水博館用音樂介紹台南

▲台南山上花園水道博物館每天下午關園前，播放金曲歌王謝銘祐和饒舌歌手大支共同譜寫的「慢慢變台南」，在充滿台南氣口的樂音中，為遊程留下難忘的印象。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合結束營業時間，台南山上花園水道博物館每天下午關園前，會播放閉館音樂，提醒遊客即將清場，最近有不少常客發現，閉館音樂改成了由金曲歌王謝銘祐和饒舌歌手大支共同譜寫的「慢慢變台南」，在充滿台南氣口的樂音中，為遊程留下難忘的印象。

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市長黃偉哲表示，台南是文化底蘊深厚的地方，有豐富的民俗、傳統、信仰與歷史發展，歌詞充分表現了城市特色，如台南人講話特有的尾音「膩」，還有小卷米粉、牛肉湯、虱目魚等美食，以及各種神明信仰，別有特色。

文化局表示，水道博物館做為具有獨特文史意義的場館，結合台南400主題發行紀念版門票，並以「慢慢變台南」做為送客曲，讓入園的遊客能夠一起透過音樂欣賞、品味台南的細節與魅力，也共同協助台南的文化推廣與傳承。

文化局長謝仕淵表示，推廣文化的方式不限於文字、書本、展演或實體物件，而是可以用任何形式，甚至是感受來傳遞，類似做法將陸續推廣到其他園區，讓大家也從音樂認識台南。

今年水道以「慢慢變台南」做為送客曲，透過充滿台南主題與關鍵字的音樂，並以道地的台灣話演唱，讓水道在台南400這個重大時刻也能為推廣台南文化與觀光盡一份力。