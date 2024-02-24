黃偉哲主炮城祈福　台南鹽水蜂炮200萬支蜂炮點燃元宵節　

▲台南鹽水蜂炮活動，24日晚上於鹽水國中操場集中施放區，「祥龍獻瑞」四座花燈炮城約200萬支蜂炮正式施放，市長黃偉哲等人祈求神明消災解厄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



名列世界三大民俗慶典，享有「北天燈‧南蜂炮」美名的台南鹽水蜂炮活動，24日晚上於鹽水國中操場集中施放區，「祥龍獻瑞」四座花燈炮城約200萬支蜂炮正式施放，市長黃偉哲率領多位市府團隊首長蒞臨現場，祈求藉蜂炮及神明遶境消災解厄，為各地民眾除瘟祈福，盼台灣國泰民安。





黃偉哲表示，今日歸仁區台灣燈會人山人海、鹽水蜂炮也人潮滿滿，不管是在高鐵燈區、安平燈區，還是在鹽水蜂炮、月津港燈區，來自全球各地、全國各地朋友都來台南，可說是盛況空前，也讓台南感到很驕傲。希望今晚每位朋友都平平安安、開開心心的享受元宵佳節的熱鬧氛圍。





鹽水蜂炮今晚進入最高潮，進入鹽水區域就可以看到一座座炮城陸續狂炸，許多民眾全副武裝前來體驗，民政局表示，今年由武廟以「祥龍獻瑞」為主題，打造四座長40尺寬8尺高7尺的大型LED花燈炮城，而這次活動另有約200多座的炮城散布在整個鹽水區，民眾在各處都感受到刺激的蜂炮體驗。今晚四座主炮城開炸，搭配繽紛的高空煙火，猶如火樹銀花般由天空直瀉而下，帶給民眾五彩斑斕的視覺享受。





鹽水蜂炮活動是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，並經交通部觀光局入選「2015-2025年臺灣觀光雙年曆『國際級』活動」。相傳鹽水蜂炮活動起源於清代光緒年間，當地發生疫情死亡人數增多造成居民恐慌，便向關聖帝君祈求，經神明指示後，在元宵夜由信眾隨神轎一路燃放鞭炮，進行遶境來驅除瘟疫，之後便成為鹽水小鎮的宗教慶典，每年都吸引非常多觀光客朝聖。今日蜂炮活動立委賴惠員、市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳都到場參與盛會。