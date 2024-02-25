台南土雞場確診禽流感　動保處撲殺12794隻防堵

▲台南市佳里區一養土雞業者，場內黑羽土雞確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處2月24日完成撲殺12794隻，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒阻絕疫病傳播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市動保處於2月21日接獲佳里區一養土雞業者，通報場內黑羽土雞有異常死亡情形，當天立即派員至現場進行移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處於2月24日完成撲殺12794隻，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

台南市動保處表示，已積極強化禽流感各項防疫措施，並擴大養禽場禽流感監測採樣範圍，將針對撲殺場周邊半徑1公里內9場養禽場實施採樣監測，1-3公里內40場禽場訪視查核並發放消毒水，另實施案例禽場關聯場採樣監測，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情（化製量死亡率單日超過1.5％，或連續2天超過1％，以及連續7日累計死亡率超過 3％即前往調查採樣），稽查化製車輛清潔消毒，並持續派遣消毒車加強高風險區周邊公共區域之消毒頻度，將環境中之潛在病毒降到最低。

台南市動保處指出，近日早晚冷涼溫差大，動保處提醒養禽業者提高警覺加強防疫工作，適時開啟禽舍保溫及通風設備，以降低家禽緊迫，嚴格人車管制，人員、車輛（包括運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應澈底消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候（野）鳥接觸，降低病毒入侵機會。

動保處正積極執行各項禽流感防疫措施，也呼籲養禽業者，除了配合並落實執行之外，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處，並依照防疫人員指導做必要處置措施，避免禽流感的傳播。