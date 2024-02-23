海巡錄影設備太落伍？　媒體人：都什麼年代還在用「手持式V8」

▲媒體人羅旺哲。（圖／記者謝盛帆攝）



記者詹宜庭／台北報導

金廈海域因大陸漁船翻覆2死意外導致情勢升溫，有消息傳出海巡人員執法過程沒有錄影，是因為小艇沒有強制領用密錄器，而每個艇長手上雖然都有一台「手持式V8攝影機」，但當天是因為環境無法使用。對此，媒體人羅旺哲表示，都什麼年代了還在用「手持式V8」？海巡的錄影設備也太落伍。

針對執法過程未能蒐證錄影，海巡署日前表示，由於海巡署CP-1051艇未配備全船監視系統，執勤時必須有賴海巡人員以各級艦船艇配備的手持式攝影器材進行蒐證，而該蒐證器材置於駕艙，遇有登船檢查或突發狀況時，由負責人員運用蒐證。海巡署指出，雖然同仁沒有違反相關規定，但未攜帶偵蒐裝備仍須檢討；此外，也將擬定中程計畫，預計在114年起陸續採購3781具密錄器，未來在海巡署所有的值勤同仁，都會配有一具密錄器。

對此，羅旺哲透露，這幾看新聞報導指出，海巡署第九海巡隊隊上共配備13台，當天故障待修的有4台，9台狀況良好。不過，因為CP-1051小艇規定並沒有強制領用密錄器，所以當天也沒有領用跟紀錄，但每個艇長手上都有一台「手持式V8攝影機」，當天是因為環境無法使用。

羅旺哲開嗆，這消息讓他太訝異了，故障數量的不說，都什麼年代了還在用「手持式V8」？海巡的錄影設備也太落伍，現在可能連很多年輕人，都不知道「手持式V8」是什麼，連網紅或YouTuber的錄影設備，常常上山、下海都可以拍到，畫面清楚，設備可能都比我們海巡還強大，「拜託高官們，讓基層設備升級一下，方便使用，別為難他們。」