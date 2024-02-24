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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆管碧玲對綠委下封口令　郭正亮：對外稱「扣船」而非「驅離」

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前立委郭正亮。（圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

金廈海域因大陸漁船翻覆2死意外導致情勢升溫，前立委郭正亮指出，有資深媒體人向他爆料，海委會主委管碧玲在民進黨立委群組中強調，「對外一定要說海巡署是要扣船，不要說『驅離』，因為扣船才有必要追逐」，提醒大家上電視時不要說驅離；此外，郭正亮也爆料，這項政策是總統蔡英文上任後才有，而在管碧玲接任海委會主委後，將扣船、強制追捕、緊追登檢的強度增加。

郭正亮昨日在節目《盧秀芳辣晚報》中指出，有位資深媒體人告訴他，管碧玲在民進黨立委的群組中強調，「對外一定要說海巡署是要扣船，不要說『驅離』，因為扣船才有必要追逐」，提醒大家上電視時不要說驅離。但郭正亮也質疑，問題是為什麼要扣這艘船？

郭正亮認為，這應該是管碧玲上任後的新政策。他舉例，海巡驅離與扣船統計資料是從2016年7月開始統計的，之前沒有資料，表示前總統馬英九根本沒有執行，因為當時兩岸關係很好，沒有這個問題，不過總統蔡英文就一定要驅離，從2016年7月開始統計到2023年11月，總共有9100件，顯然是蔡英文認為必須要驅離，且要越來越嚴厲。

郭正亮透露，管碧玲接任海委會主委後，對於驅離次數感到不滿，所以讓手段更強悍，讓大陸漁船不敢再來，將扣船、強制追捕、緊追登檢的強度增加。郭正亮懷疑，這次陸船已離開執法線，但海巡還是繼續追，不然怎麼可能40分鐘？就是因為要扣船。他也提及，雖然國際海洋法上有緊追權，但這必須是在它有明顯犯罪的情況下，「這個沒有，只有越界，越界是什麼罪？」

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