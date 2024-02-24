海巡扣船非常態　徐巧芯曝數據：一年10來艘「為何這次要扣船」？

▲立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

中國大陸籍快艇在金廈海域非法越界，遭到我國海巡署查緝，過程中造成該快艇翻覆並致2名船員溺斃。立委徐巧芯24日爆料，海委會主委管碧玲讓民進黨口徑一致說海巡要「扣船」而非「驅離」，因為要扣船才會有必要追逐；但根據資料，這幾年來扣留三無船舶的數量，一年差不多才10來艘，顯然扣船並不是常態，大多都是驅離而已，質疑「這次為何扣船？恐怕只有海委會能夠說明。」

徐巧芯今日在臉書發文表示，她收到一份爆料，來自海委會主委管碧玲傳給民進黨某屆立院黨團，拜託綠友友幫她「說明」，「海上的三無船舶，是重點取締對象，沒有在驅逐的」，也就是下指導棋讓民進黨口徑一致說海巡要扣船，不要說驅離，因為要扣船才會有必要追逐。

徐巧芯指出，蔡英文上任後開始執行驅離對岸越界漁船，從2016年7月開始統計到2023年11月，總共有9100件。然而，她要了數據後發現，這幾年來扣留三無船舶的數量，一年差不多才10來艘，去年只有13艘、前年18艘、大前一年也只有12艘，108年至今僅88艘，所以扣船並不是常態，大多都是驅離而已。

徐巧芯強調，這次為什麼要扣船？原因為何？恐怕只有海委會能夠說明；至於管碧玲說三無船舶「都是要扣船」，這是不是事實，看了數據之後大家自然明瞭。