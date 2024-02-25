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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團：柯文哲是「最大國會寄生蟲」　請韓國瑜捍衛國會尊嚴

▲▼立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲無立委身份，卻每周固定到黨團辦公室開會，引發「寄生國會」質疑，而柯反駁黨團薪水不夠聘助理，「是國會寄生我」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（25）戳破柯說法，她表示，民眾黨明明有中央黨部，柯卻因為「不甘寂寞」刻意路過、進駐立院，呼籲立法院長韓國瑜捍衛國會尊嚴，把這位「國會寄生蟲」請出立法院。

吳思瑤今天受訪指出，民眾黨明明有黨中央，為何柯文哲要如此刻意，常常路過、甚至是進駐立法院呢？道理很簡單，他不甘寂寞，為了挽救自己的聲量，不讓韓國瑜專美於前，二來也可以就近看管黨團總召黃國昌，避免黃國昌一個人把民眾黨玩完。

吳思瑤批評，柯文哲這種寄生國會的作為，就是大剌剌的示範了「什麼叫做公私不分」、「把國產變黨產」，也赤裸裸操作「一黨領政」，民眾黨8席立委都成了「黨意立委」。

此外，吳思瑤續指，光是今年，民眾黨就可以領到高達2.6億元的政黨補助金，「柯文哲請不要再來哭窮」，可以學學民進黨，如果真的要強化黨與黨團的溝通，就把中央黨部設在臨近立法院附近的區位，千萬不要「國家變成你家」，同時，她也要奉勸黃國昌，黃言必稱國會改革，首要就要做到國會自律，如果黃國昌沒有辦法制止柯文哲的行為，那民眾黨的國會改革都是打假球。

吳思瑤說，她也想要籲請韓國瑜：柯文哲不只佔立法院便宜，現在還吃立法院豆腐，居然說立法院寄生民眾黨，「韓院長能忍嗎？社會可不能忍！請韓院長來捍衛國會的尊嚴，把柯文哲這位最大的『國會寄生蟲』請出立法院！」

民進黨立委許智傑則指出，沒有政黨主席天天到立法院開會的，柯文哲現在沒有舞台，才會鎖定立法院，但看起來真的是怪怪的，建議柯文哲主席可以掛個「民眾黨團最高顧問」或其他頭銜，要寄生國會也比較不會被人做文章。

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柯文哲國會民進黨寄生國會政黨補助

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