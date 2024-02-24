柯文哲稱「國會寄生我」　綠委揭2目的：請韓院長趕走不速之客

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近期被質疑「寄生國會」，柯受訪時則稱，黨團薪水根本不夠聘助理，「是國會寄生我」。民進黨立委吳思瑤24日表示，黨是黨，黨團是黨團，可以把中央黨部就近設在立院附近，但不能佔用國產，呼籲韓院長應當捍衛國會尊嚴，趕走這位不速之客。她也點出，柯此舉有兩個目的，跟韓國瑜互別苗頭、就近看管黃國昌。

柯文哲每周2天到立院黨團辦公室開會，被質疑是「寄生國會」，柯則稱，黨團薪水根本不夠聘助理，「現在是中央黨部出錢請他們去黨團上班，是國會寄生我」。

對於柯文哲一番言論，吳思瑤強調，黨是黨，黨團是黨團，民眾黨大剌剌「寄生國會」，形同柯文哲赤裸裸示範了「以黨領政」，民眾黨國會黨團自主性蕩然無存，八位立委都是黨意立委，不是民意立委。



吳思瑤指出，民眾黨今年可以坐領2.6億的政黨補助金，包含1.1億總統選票補助款，外加每年1.5億政黨補助金，「不要再哭窮裝可憐，民眾黨已經是個有權有勢的政黨，居然還霸佔立院空間，立院變黨產？如果為了優化黨與黨團的溝通，可以學學民進黨，把中央黨部就近設在立院附近，要租要買你家的事，就是不能佔用國產！」

吳思瑤直言，民眾黨乞丐趕廟公，公然佔用立法院資源，反倒厚臉皮吃立法院豆腐，「韓院長能忍？身為立法委員的我可不能忍！實在是侮辱立法院，立法院絕對不該、不能也不會寄生於任何一個政黨之下，我呼籲韓院長應當捍衛國會尊嚴，趕走這位不速之客！」

吳思瑤指出，民眾黨振振有詞要國會改革，國會改革很重要的一部分就是重建國會紀律。也要cue一下道德標準最高的黃國昌總召，「如果民眾黨團不敢向柯文哲黨中央說不，代表你的國會改革就是喊假的。」

吳思瑤直言，司馬昭之心路人皆知，柯文哲「一兼二顧」，每天往立院跑就是來蹭立院熱度，把立院當作自己的秀場，不讓黃國昌專美於前，也藉此與韓國瑜互別苗頭，「順便就近看管黃國昌，就怕黃國昌繼續搞英雄主義，把民眾黨整個玩完，最新民調民眾黨的社會惡感度破五成，柯文哲不怕嗎？再不收斂再不自制，舔當國會寄生蟲，討厭民眾黨終將成為全民共識。」