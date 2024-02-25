柯文哲累了上車、有精神再下來騎　一日北高02:18抵終點　

▲柯文哲再度挑戰一日北高。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲自台北市長任內開始都會騎乘自行車，從一日雙塔到一日北高，以紀念228，卸任後仍維持傳統，但今年柯文哲表示，因為練習時間不足，原本打算騎到彰化就好了，但為了支持者，所以最後找來黨內的夥伴們一起接力，累了就上車，有精神就下來騎車，最終在02:18到達終點高雄大義國中。

柯文哲說，今年的一日北高他本來打算騎到彰化，但支持者卻說早就準備好在各個休息站幫他加油，還說騎不完他們要幫忙騎，所以他乾脆找了民眾黨的夥伴們，包括黃國昌、麥玉珍、陳世軒、陳宥丞、林碩彥、張雪如，還有 黃珊珊，共同接力。

柯文哲表示，過程中累了就上車，有精神就下來騎車，這369公里的旅程，就在互相打氣、說說笑笑中度過而他因為前一晚吃了安眠藥，藥效持續，所以騎了一陣子，就一直想睡覺，於是提早在苗栗就先休息了。但到下午精神恢復，繼續迎風向前。

柯文哲也指出，中間教練推薦他試試電輔車，他騎起來覺得很沉重，試過一段時程之後，覺得需要上車休息，教練這才發現電池故障，也就是說騎了一輛沒有輔助功能的電輔車，難怪越騎越累。

柯文哲表示，整趟旅程06:00出發，在02:18結束，今年一日北高挑戰，民眾黨團結作戰，凝聚彼此，寫下不一樣的故事，也謝謝所有在線上陪我鍵盤北高的網友們，「一個人騎得快、一群人騎得遠。一個人的自我挑戰，變成一群人的接力陪伴。」