柯文哲一日北高出發前摔倒　陳佩琪憶藍白合：每人都有跌倒的時候

▲柯文哲2024年一日北高活動出發前重心不穩跌倒。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲今進行一日北高活動，不料因身體尚未暖開，在出發前重心不穩慘摔在地。對此，太太陳佩琪在臉書上以「每個人都有跌倒的時候」為題，回憶起過去兩人的困難時期。陳佩琪指出，2024總統大選在野整合雖然失敗，但她不認為是挫折，且她都跟柯文哲講，「你沒有輸，你是在野最佳候選人，鼓勵他再接再厲繼續努力，若人生最終事沒竟成，你也已經改變台灣的政治生態了。」

柯文哲24日挑戰一日北高行程，相較以往，由於今年柯文哲體力有限，加上選舉期間有受傷，採「一人一棒」方式接下去。柯文哲今早從北投關渡宮出發，出發前坐上腳踏車時因重心不穩，不慎從單車上摔下，嚇壞現場媒體與支持者，一旁的議員黃瀞瑩則連忙上前攙扶。

對此，太太陳佩琪在臉書上以「每個人都有跌倒的時候」為題，並回憶起過去兩人的困難時期。她指出，2010年她遭逢醫療爭議事件，到現在仍難忘懷，那時將近一個月時間沒法工作，整天應付開檢討會和寫報告，不舒服還慘到去做胃鏡；再來是隔年的肺腺癌開刀，還有2022年底，疫情解封後小孩紛紛離家唸書，衝擊太大得了憂鬱症；更慘的是，那年和小孩相約到他唸書的地方去旅遊，沒幾天就跌倒摔斷了手腕。

「不知道老公心理的重大挫折是什麼？」陳佩琪指出，有次聽柯文哲說曾追求某個女生，被人狠狠拒絕，懷疑「搞不好到現在還難以釋懷，『娶妻當娶陳佩琪』這句話不知道是講真的還是講假的」；再來就是2011年的愛滋事件了，而這則是柯文哲親口跟她說自己遇到人生最大的挫折。

陳佩琪透露，柯文哲從愛滋事件跳脫後棄醫從政，不知為什麼2017年世大運辦完後，綠媒和他們政論節目的名嘴突然開始日以夜繼的打他，他百思不解，說汙衊的內容就像路人喊曾參殺人一樣，讓他覺得挫折。

「去年的失敗算挫折嗎？」陳佩琪認為，其實正常思維的人也知道在野整合勝選希望才大，當初只有直接做prospective straight- forward 的民調，大家願賭服輸，雙方支持者反彈才小，翻轉台灣政局較能成功。

不過，陳佩琪也批，當時卻硬是弄個retrospective的讓趴民調，搞得選舉像唸統計學一樣，加上自己基層組織不如人，雙方最後各自選下去，「我不認為是挫折，我都跟他講，你沒有輸，你是在野最佳候選人，鼓勵他再接再厲繼續努力，若人生最終事沒竟成，你也已經改變台灣的政治生態了。」

陳佩琪說，柯文哲愛騎腳踏車，以前騎車上班時曾在工地跌倒，臉上擦傷的痕跡還被同事揶揄說是被老婆家暴搞出來的。她也讚，台灣和柯文哲有此同好的人應該不少，柯文哲認真努力想用別的方式紀念228，希望以後每年的228，大家能以汗水代替淚水來紀念這個歷史傷痕。