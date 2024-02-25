機車族不滿內側道路禁行、兩段式左轉　立法院法制局提2建議

▲法制局探討機車路權議題。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

有民眾去年於公共政策網路參與平台提案「廢除一般道路內側禁行機車、兩段式轉彎及考照制度改革」，而交通部回應應給予地方政府因地制宜規畫，引發卸責質疑。立法院法制局本月發布報告建議，「內側車道禁行機車」與「機車兩段式左轉」長期被機車族詬病，主管機關應通盤檢討、修正機車行駛規定，並檢討監理制度，強化防禦駕駛的觀念。

立法院法制局2月發布「機車行駛車道之探討——以道路內側禁行機車、兩段式左轉為例」報告，提出兩點建議，第一是建議通盤檢討、修正現行機車行駛相關規定，納入「道路交通安全規則」予以規範，以符明確性原則；第二是建議通盤檢討機車整體監理制度，精進機車道路駕駛訓練計畫，強化防禦駕駛的觀念。

首先，針對通盤檢討現行機車行駛規定，法制局指出，「內側車道禁行機車」與「機車兩段式左轉」規定，長期受到許多機車族所詬病，交通部曾於去年5月檢送「改善機車交通環境之原則及作法」供各地方政府參考規劃，例如在公車及其他大型車尖峰流量大（如大於每小時170輛），或考慮機車流量、外側車道寬度、路邊停車干擾等因素，可檢討內側車道開放機車行駛；若開放，則需同時考量機車在路口的左轉方式，以及上、下游路口車道管制的一致性。

不過，法制局提醒，這與現行機車行駛規定不符合，也有學者認為，台灣機車數量太多，慢車道空間不足，開放路權勢在必行，政府應通盤檢討規劃，因此，建議主管機關於給予地方道路主管機關因地制宜評估規劃之際，亦宜通盤檢討修正現行機車行駛相關規定，並納入「道路交通安全規則」中予以規範，以符明確性原則。

其次，針對通盤檢討機車整體監理制度，法制局表示，經交通部盤點國內機車交通安全所面臨問題，機車事故死亡人數占全年死亡人數約6成，受傷人數則約占8成，進一步分析事故資料可知，機車死亡事故最常見的是號誌路口左、右轉彎車與直行車發生的側撞，以及閃光及無號誌路口的交叉撞，另外還有路段中發生的單一車事故（包含自撞、自摔、衝出路外）等；另在行駛路權方面，包括路段外側車道常被占用，路口兩段式左轉的待轉區位置與空間設置不當等。

法制局說明，國內機車數量高達1454萬輛，機車事故死傷人數比率高，為能有效降低機車交通事故發生率，減少死傷人數，建議主管機關宜通盤檢討機車整體監理制度，精進機車道路駕駛訓練計畫，並培養機車駕駛人實際上路經驗，強化防禦駕駛的觀念。