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屏東竊賊猝逝「執法影片曝」！他坐地被5警包圍　無抵抗不斷求饒

記者柯振中／綜合報導

屏東縣警恆春分局建民派出所的3名員警，2月16日查緝機車竊盜案時，疑似執法過當，導致蔡姓嫌犯身亡，事後員警們則都聲稱「未開密錄器」。對此，有目擊者出示了事發影片，同時也還原了現場的情況，質疑員警執法過當。

建民派出所的詹姓等3名警員16日獲報，前往光復路查緝蔡姓機車竊賊，沒想到將人制伏、帶回派出所製作筆錄時，蔡嫌卻失去生命跡象，送醫搶救後不治，解剖後發現了胰臟破裂等傷勢。

事後經過調查，疑似是詹姓員警在壓制的過程中，持警棍重擊蔡嫌，才導致蔡嫌身亡。目前詹姓員警已被停職、依照傷害致死罪嫌收押，至於派出所所長、分局長也受到了連坐處分，縣警局也將從重追究相關人員考核、監督不周的責任。

▲▼竊賊胰臟破裂，在派出所失去生命跡象，送醫搶救後不治。（圖／翻攝臉書／翻轉大高屏交通違規）

▲目擊者還原現場，質疑員警執法過當。（圖／翻攝臉書／翻轉大高屏交通違規）

對此，臉書粉專「翻轉大高屏交通違規」曝光了案發時的影片，畫面中可看見蔡嫌靠著牆邊坐下，還被5人包圍，口中則是不斷念念有詞。

目擊者還原現場的情況，蔡嫌的身形十分瘦弱，且看到的時候已經沒有反抗，而是站著被壓制在牆上，接著有名員警動作粗魯，將人壓制在地上。

目擊者提到，蔡嫌除了沒有反抗以外，還不斷說著求饒的話語，但有一名員警的動作較為粗魯，其他人則是都沒有動手，「救我當天現場看，我是覺得有執法過當。」

至於案件詳情究竟為何，仍待檢警進一步調查才能釐清。

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