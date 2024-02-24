投雲2縣府交流聚焦觀光交通　許淑華：力促縣道149乙觀光

▲南投、雲林縣府交流，聚焦教育、觀光、交通議題。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

繼年前與南投縣長許淑華合開直播推廣農特產品後，雲林縣長張麗善於23日再度帶領參訪團赴南投縣，雙方分享教育、觀光、交通等施政經驗及願景；許淑華期許藉由區域治理平台推動上述議題，以姊妹縣精神深化合作，以期達到共好共榮的目標。

許淑華23日下午率縣府團隊在草屯鎮九九峰動物園接待雲林縣長張麗善一行人，除以教育、觀光及交通等議題進行業務簡報交流，會中也互贈南投縣酒、藏茶組及青年創意商品「茶香酣枕」，以及雲林縣品德教育教材組、古坑咖啡禮盒，及由麥寮鄉返鄉青年企業家投資研發的地方創生代表性商品「月光下小麥白酒」等特色好禮。

許淑華說，在觀光及交通方面，近幾年張麗善對古坑草嶺投入數十億的資源開發，希望讓更多農友可做農業跟觀光等方面發展，她希望不僅是先前的149乙線「髮夾彎」拓寬，未來可朝改善交通路廊、促進觀光發展，讓更多遊客、遊覽車都可進入；關於這個跨縣市的願景，未來會請在地立委游顥在立院交通委員幫忙，邀請委員會來實地勘查， 縣府也會盡全力地來配合，讓縣道149乙線觀光軸線觀光能夠發展起來，無論南投或雲林都一定能彼此受惠。

南投縣計畫處表示，此次交流重點放在教育及觀光領域，並參訪南投燈會；會中除由投縣說明學習型城市與暗空公園的成果，雲縣也分享自編品德教育教材、文化觀光發展及南投-石壁路廊可行性評估等，其中自編品德教育教材，係透過寓教於樂的方式，培養孩子健全人格，建立更好的公民素養，另於111年啟用的智慧教育中心，透過AR、VR等虛擬實境拓展孩子們學習視野，縮短城鄉數位落差，都值得南投借鏡學習。