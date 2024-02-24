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企鵝妹鹽水挑戰蜂炮！斥資上千元買裝備「仍遭炸傷」　鄉民看傻

▲▼企鵝妹疑遭蜂炮炸傷。（圖／翻攝Twitch、PTT）

▲企鵝妹全副武裝挑戰台南鹽水蜂炮。（圖／翻攝Twitch、PTT）

記者柯振中／綜合報導

南韓實況主企鵝妹（柳允進，유윤진）在台灣擁有相當高的人氣，去年4月來台徒步環島，讓她人氣進一步飆升。近日她無預警來到台灣，採購了大量裝備，前往台南鹽水挑戰蜂炮，沒想到過程中疑似防衛不足，手部遭到炸傷，讓許多鄉民傻眼，更是有人開玩笑直言「改當戰地記者嗎」。

企鵝妹24日開啟直播，前往台南鹽水挑戰蜂炮，在抵達以前還特地斥資上千元，購買了安全帽、護目鏡及圍脖等物品，似乎是為了防止被炸傷而做準備。

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不過，實際抵達蜂炮施放的現場，企鵝妹的直播疑似因為訊號不穩而數度中斷，且過程中她舉起手臂，上面還有焦黑的痕跡，疑似是遭到蜂炮炸傷，掀起PTT鄉民討論。

▲▼企鵝妹疑遭蜂炮炸傷。（圖／翻攝Twitch、PTT）

▲▼企鵝妹全副武裝挑戰台南鹽水蜂炮，結果手還是被炸傷。（圖／翻攝Twitch、PTT）

▲▼企鵝妹疑遭蜂炮炸傷。（圖／翻攝Twitch、PTT）

許多人為此調侃，「去那裡不就要受傷的嗎」、「老闆，一份炸企鵝，要辣不要切」、「沒戴手套？還是沒包緊炮鑽進去了」、「看來這衣服白買了，這樣也被炸傷」、「沒用膠帶把所有洞封死？那當然找罪受」、「企鵝妹是改當戰地記者嗎？」

▲▼企鵝妹疑遭蜂炮炸傷。（圖／翻攝Twitch、PTT）

▲▼由於現場人數太多，畫面一度斷訊。（圖／翻攝Twitch、PTT）

▲▼企鵝妹疑遭蜂炮炸傷。（圖／翻攝Twitch、PTT）

此外，同樣有人稱讚企鵝妹，挑戰蜂炮的行為十分敬業，雖然因為防護不慎而受傷，但也可以吸取這次的經驗，下次多穿幾層衣服，就不會再有類似的情況發生。

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