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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：把黃國昌當「一生的貴人」　是上帝給我們的考驗

▲▼立院朝野再度就「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討』進行專案報告」相關事宜進行政黨協商，民進黨總召柯建銘到場。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘分析朝野局勢。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日接受網路節目「筱君台灣PLUS」專訪，他談及，期許新國會鬥而不破、對話代替對抗，且很多事情要適可而止。他透露，昔日曾在立法院議事場向當時還在時代力量的民眾黨團總召黃國昌說，黃很認真、長得又帥，但作秀、抹黑、收割很可惜，要把黃當作「我們一生的貴人」，是上帝給民進黨的考驗，要藉此練心。

柯建銘表示，他在立法院新春團拜時表達對新國會3個期許，第一是「鬥而不破」，包括國營事業預算、人事同意權、各項改革法案總是要處理，包括今年4月底即將面對國家通訊傳播委員會（NCC）正副主委、5月考試院正副院長、7月底司法院正副院長及大法官等人事同意權案。

柯建銘說，第二是「對話代替對抗」，各黨要合作及溝通，因為現在沒有任何一個黨、一個人講話算數，國會三黨不過半，一定要雙邊合作，藍白也不可能永遠連在一起，「你看這幾天都全部開花了」，因此，一定要雙邊或三邊合作，否則很多法案沒有辦法過。

柯建銘表示，第三是「很多事情要適可而止」，大家都相當有政治經驗，又不是白癡，尤其自己當這麼久總召，大概一眼就看得出來情況會變成怎樣。他談及黃國昌說，立法院不是在比博士，他當31年立委也可以讀好幾個博士，不要當作大家都是小學沒有畢業、不識字的，「他的心態就是這樣，他講的才是對的，明明是違法他也要爭到死，我實在看不懂這個人在幹嘛，所以他會醜態百出」。

柯建銘表示，很多事情要適可而止，看穿不說穿。他透露，他曾經在立法院議事場跟黃國昌說，「黃國昌你很認真我都知道，但是你認真什麼？作秀、抹黑、收割，很可惜」，黃長得帥、問政能力又強，但是態度不是很好，頭總是看著天花板，說實在很可惜，這麼多年輕人追逐黃，黃應該樹立問政典範，把國家的正向力量帶出來，可是黃逆道而行，終究會破滅的。

柯建銘說，時代力量被淘汰，今天黃國昌在民眾黨，（民進黨）還是要面對他，如同尼采講過，存在就是種價值，「黃國昌天天跟我們（民進黨）對弈，那是上帝給我們的考驗，當作我們一生的貴人，我們要練心」，要淡定、沉著一點，就像他自己每天也在思考，不是每一句講的話都對，或者有些決策有改進空間，「立法院是一個大熔爐，英雄好漢、牛鬼蛇神什麼都來」，未來4年有很多必須觀察的地方。

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