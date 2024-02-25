傅崐萁辦共識營竟要藍委自費？　朱立倫滅火：是黨中央主辦

▲朱立倫出席第二天共識營。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／花蓮報導

中央針對這次活動由誰買單發生羅生門，共識營從日期、活動內容到選址，幾乎是總召傅崐萁主導，結案後才知會黨中央要求付費。對此，國民黨主席朱立倫今（25）日駁斥稱，根據過去慣例，共識營都是由黨中央主辦，委託黨團辦理，並當場宣布明年移師回台中。

立院國民黨團共識營昨晚在花蓮美侖飯店登場，傅崐萁原擬「落地招待」展地主實力，卻遭黨中央「攔胡」付掉美侖飯店住宿與晚會餐費45萬元，還誤傳立委要自付所有費用。

朱立倫今日上午出席國民黨第11屆立法委員共識營，針對傳出共識營原先需由藍委自掏腰包，最後黨中央才埋單滅火？朱受訪時駁斥，「沒有！」根據過去慣例，都是由黨中央主辦，委託黨團辦理，現在是這樣過去也是這樣，昨天也宣布明年在台中谷關舉辦。

根據《美麗島電子報》2月最新政黨好感度民調，民進黨為46.5％、國民黨37.5％，而民眾黨32.5，其中國民黨上揚4.6個百分點，上升最多；朱立倫表示，目前國民黨立院黨團是最年輕，最有戰力的，跟民意完全貼近，新立委具有戰鬥力，未來要更努力反映民意，過去太多黑暗面、需要揭發的，都會在這會期一一來做，也有非常多改革法案，都會全力以赴來推動。

