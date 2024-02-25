傅崐萁下一步劍指黨主席？　朱立倫笑了：不值得討論的謠言

▲朱立倫出席第二天共識營。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／花蓮報導

國民黨主席朱立倫明年10月卸任，但黨魁之爭明年初就會開打，國民黨立法院黨團總召傅崐萁明年1月底則卸任總召，如今傳出未來應會表態參選黨主席，欲更上一層樓。朱立倫今（25）日上午受訪表示，這些都是不值得討論的謠言，「一個人造謠，如果花更多時間去討論，就是讓造謠者成功」。

朱立倫今日上午出席國民黨第11屆立法委員共識營，針對傳出傅崐萁布局參選黨主席？朱立倫笑回，都是不值得討論的謠言，現在就是全力把黨團事情做好，立法院在韓國瑜院長、江啟臣副院長以及黨團的努力下，讓民眾感到有信心，對於台中市長盧秀燕的食安議題，以及對基隆市長謝國樑的惡意攻擊，都希望大家團結努力合作。

被追問是否會跟傅崐萁溝通？朱立倫不客氣的表示，這根本不需要討論，一個人造謠，如果花更多時間去討論，就是讓造謠者成功，「請各位不要幫忙造謠者」。

至於基隆市府掛看板，民進黨批拿納稅人的錢不符合利益，朱立倫回應，基隆市長謝國樑站在基隆市角度維護市產，不能讓價值25億的市產圖利廠商，對於過去的模糊空間清楚釐清，一切依法辦理，「民進黨一定要讓25億的市產規於特定廠商或個人嗎？沒這道理！」

