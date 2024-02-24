鄧振中率團出席WTO部長級會議　提5主張盼「爭端解決機制有效運作」

▲行政院政務委員鄧振中。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

第13屆WTO部長級會議將在2月26日至29日於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行實體會議，包括164個會員國及受邀參加的重要國際組織均會派員與會。行政院經濟貿易談判辦公室24日表示，我國將由政務委員鄧振中偕同我國常駐WTO代表團大使羅昌發、經貿談判辦公室人員以及外交部、農業部同仁，一起代表政府出席本次會議。

經貿辦表示，兩年一度的WTO部長會議是WTO最高的決策機構，會議將就多邊貿易議題做出政策決定來指引後續工作方向。相較於上一屆（MC12）聚焦在疫後經濟復甦合作，本屆（MC13）將聚焦在當前世界貿易之挑戰，議題包括WTO改革、恢復爭端解決體系正常運作、利用貿易促進環境永續發展、電子商務等。

經貿辦說，我國於2002年1月1日加入WTO，22年來，我國對外貿易總額增加2.5倍，顯示台灣與世界貿易的連結更為緊密，台灣也因加入WTO，加速經濟自由化與帶動產業競爭力提升的體制改革。

「台灣也是可信賴的貿易夥伴與可仰賴的供應來源。」經貿辦指出，我國協助其他會員強化自身的供應鏈韌性與安全，例如在半導體方面，台灣2022年總產值約為1500億美元，其中先進製程的半導體，台灣在全球市占率約為7成，在疫情期間台灣努力生產足夠晶片，以維持全球汽車、電腦等供應鏈的穩定。

經貿辦說，4天的部長會議中，我國代表團除將廣泛與各國部長交換意見並尋求共識之外，我方亦將向各國傳達我國對世界貿易的貢獻，並向各國介紹我國近年在全球經貿合作上獲得的重要成果，包括台美21世紀貿易倡議首批協定的簽署、台加投資促進及保障協議、以及台英提升貿易夥伴關係協議等。

經貿辦說，屆時代表團也將強調台灣在貿易包容性、永續性、透明性上所作之努力已獲得全球高度認同，期待日後能與更多國家進行經貿合作，並期盼能加入更多區域性經濟組織，共同為更自由、開放及包容世界貿易規則之發展做出貢獻。

針對台灣未來發展的國際貿易需求，代表團也將提出下列重要主張：

一、對於非市場經濟體的不公平補貼行為，WTO應有效處理

過去數年，部分非市場經濟國家，有濫用補貼導致產能過剩之現象，包括鋼鐵、太陽能板、石化等產業，都是明顯的案例，不公平的補貼將侵蝕人們對全球自由貿易體制的信心、弱化以規則為基礎的多邊貿易體系，我方將呼籲，WTO應有效規範非市場經濟體的不公平產業補貼，並應開始進入實質討論。

二、爭端解決機制應盡速恢復有效運作與執行

關於爭端解決機制，我方將指出，完整及健全的WTO爭端解決機制是維護全球貿易秩序不可或缺之一環，惟迄今已逾4年無法有效的運作與執行，改革刻不容緩。盼相關討論能在本（2024）年底前達成實質成果，WTO貿易政策追求的公平競爭才能真正有效被執行，也才能避免各種貿易紛爭不斷被累積。

三、為促進漁業永續發展，捕獲量大及補貼多的國家應受嚴格規範

在漁業方面，我方一向支持為促進漁業永續發展，必須保護海洋資源，因此，多年來我方積極參與WTO討論漁業補貼協定，規範各國對漁業行為的補貼措施，以避免造成海洋資源的枯竭，我方將呼籲及支持各國採取措施管制非法、未受規範、未報告的漁業行為，並主張漁獲量大國及補貼金額前10大國家，皆應受到較嚴格的補貼規範，以維護公平競爭及漁業資源有效管理。

四、為確保各國糧食安全，不應任意限制出口

在農業政策上，我方將向全體會員呼籲，糧食安全對各國都是重要問題，各國不應任意限制出口，而危及其他會員的糧食安全。

五、向全球展示更自由開放與包容的臺灣，爭取經貿合作機會

我方將主張世界貿易應更具包容性，注重中小企業、婦女與原住民等弱勢群體對世界經濟及貿易發展之參與，開發該等群體之經濟潛力，使其不被忽略及邊緣化。我方將表達，願意運用台灣資通訊產業之優勢，協助各國減少數位落差，歡迎各國與我合作。

經貿辦表示，除了大會表訂行程之外，我國代表團將盡力安排雙邊部長見面的機會，善用WTO場域，與他國共同對抗不公平貿易措施，並努力爭取有利我國的經貿空間。