超車日本人！疫後最愛來台旅遊排行出爐　近120萬港澳旅客衝第一

▲疫後來台國際旅客最多為港澳客，從疫情前第三名衝上第一名，超車日本人。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後哪國旅客最愛來台灣，根據交通部觀光署本周公布最新統計，2023年來台國際旅客中，最多的不是日本旅客和陸客，而是港澳客，去年高達119.9萬旅次來台居冠，疫情前僅第三名，疫後衝上第一，其次則是日本旅客，去年有92.8萬旅次來台旅遊，第三名則是韓國客佔了74.4萬。

國際旅客來台旅遊逐漸回溫，去(2023)年國際觀光客來台有648.6萬人次，已恢復疫情前一半，交通部觀光署本周也公布最新統計，2023年整年度各地來台的國際旅客數，前10大排行大洗牌，疫情前來台旅客最多為陸客，其次為日本旅客，第三名則是港澳旅客，而疫後來台國際觀光客中，港澳客最愛來台灣，2023年高達119.9萬居冠，超車疫情前領先的日本旅客人數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023年來台旅客數第二名則是日本旅客，有92.8萬，第三則是韓國客有74.4萬，第四則是美國旅客52.9萬，第五名則是新加坡旅客有46.3萬。

此外，去年來台國際旅客數第六名到第十名則依序為馬來西亞43.7萬、泰國39.4萬、越南38.2萬、菲律賓35.0萬，以及中國客22.6萬。整體來台旅客前10名中，東協國家佔比達34.7%，等於每三位就有一位來自東南亞。

▲2023年來台國際旅客人數前10大排行。（圖／ETtoday整理）

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，疫情前港澳旅客來台大多為第3名，疫情後港澳客來台衝第一，主要是地緣上台灣離港澳很近，香港很多人也在台灣讀過書，跟台灣有連結，加上香港人出國率很高，在一個城市很無聊，一不小心就會出國，疫後很多香港客也希望到外面走走，未來這塊市場仍有再增加的空間。

黃正聰指出，過往日本旅客來台比港澳客多，但疫情後日幣貶值，到國外消費變貴，加上日本經濟狀況沒有非常好，導致日本旅客出國人數變少，去年日本旅客來台總數不到疫情前一半，不過去年底有增加趨勢，以去年底日本客來台比較已超過疫情前一半衝到6成。

不過黃正聰坦言，今年日本同樣面臨匯率和經濟問題，日本旅客來台市場只能期待慢慢恢復，如果今年能恢復到疫情前8成，就算不錯了。

▲東南亞旅客來台恢復速度快，韓國旅客來台也有很大開拓空間。（示意圖／記者謝盛帆攝）

另黃正聰則看好東南亞旅客來台市場，黃正聰表示，東南亞旅客疫情前來台占整體市場可能只有2成5，去年來台占比已有提高到3成5，疫情後東南亞旅客數是各個市場恢復最好的，且他認為東南亞市場會繼續成長，主要是有人口紅利，東南亞人民年輕且開始打拼，賺了錢會想出國，行政院規劃擴大東南亞市場，簡化通關程序，他也建議可優先擴大線上簽證，通關效率優於落地簽。

此外擴大日韓旅客市場方面，黃正聰說，韓國到日本每年超過500萬人次，是來台4倍，韓國旅客來台市場尚有很大開拓空間。

黃正聰指出，目前中國大陸尚未開放自由行和團客來台，去年中國旅客22.6萬人為商務客、旅居及留學第三地陸籍人士等第三類陸客。