羅智強驚句「檢驗正確才能公布就立法啊」　陳建仁傻眼、韓國瑜緩頰

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

瘦肉精風波延燒，行政院長陳建仁今（23日）赴立院進行食安報告，對於陳建仁指台中市府公布流程有誤，國民黨立委羅智強質詢時高分貝直言，「如果要檢驗正確才能公布，那就寫進法條啊！」此言一出，陳建仁傻眼表示「這是基本常識」，兩邊吵得不可開交時，院長韓國瑜突然打斷，並再次呼籲委員跟官員互相尊重。

台糖梅花豬肉片年前被台中市政府檢出含瘦肉精西布特羅，然後大量抽驗至20日，全台仍「僅此一盒」，中央加上地方檢測結果是877比1，引起民眾疑慮。

羅智強表示，院長報告的重點，就是認為「檢出西布特羅」不該那麼快公布，因為不科學嘛！「我沒有要否定你的論點，但西布特羅就是檢出了，依照食安法第五條，監測發現有危害食安事件時，應採取必要措施，請問哪一條有說因為驗出數值比較低就不能公布？」

陳建仁回應，食安法沒有說檢驗不正確可以公布，幾次檢驗數據差10幾倍，檢驗不正確可以公布嗎？法規是要正確檢查才能公布，這是基本知識，「你說不是的話那我就沒話講了。」

羅智強此時高分貝表示，「如果要檢驗正確才能公布，那就寫進法條啊！」數值偏低、檢驗22次有誤差，要檢驗別的東西才能公布，這是你今天的論點嗎？

兩邊吵得不可開交時，韓國瑜突然打斷並宣布時間暫停，韓表示，這是今天第三次呼籲，拜託委員跟官員互相尊重，共同遵守相關質詢規定，時間繼續。

陳建仁表示，科學情況就是，檢驗出來是正確數字才可以公布。羅智強指出，如果覺得數值太低不能立刻公布，寫在食安法可不可以？專案會議都沒開你可以說它不正確？你認為檢驗一包不夠，要平行檢驗，法律有寫嗎？陳則回應，這是要確認檢驗結果，數字不合理。