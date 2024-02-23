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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批徐巧芯質詢首秀「如潑婦罵街」！許淑華：別把國會殿堂當秀場

記者閔文昱／綜合報導 

瘦肉精風波延燒，行政院長陳建仁今（23日）赴立院食安報告，不過國民黨立委徐巧芯在質詢時，幾乎全程以高分貝不間斷的方式質疑檢驗流程，讓陳建仁多次在未完成答詢的情況下，還要馬上再接徐巧芯拋出來的新問題。對此，民進黨台北市議員許淑華直言，徐巧芯的質詢方式有如潑婦罵街，更稱問政不是大聲就好，「不要把國會殿堂當成妳的秀場」。

許淑華23日晚間在臉書發文指出，今天看到徐巧芯的質詢方式，「有如潑婦罵街一樣，不講道理」，完全不讓陳建仁解釋台中瘦肉精的科學證據，只想用盡醜陋手段作秀抹黑政府，「民眾是不是要想想，一個政治人物要求專案報告卻不『溝通對答』，單方面只想講自己的，這根本不是問政，只是在告訴民眾妳有多失格！」

▲國民黨立委徐巧芯質詢時不斷質疑檢驗流程。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委徐巧芯質詢時不斷質疑檢驗流程。（圖／記者李毓康攝）

許淑華強調，瘦肉精事件很明確，中央驗出來的數字會說話，台糖肉品超過921件未檢出，同一批號的樣本也未檢出，就只有台中那一包，連台中市長盧秀燕都承認是個案，「但徐委員就不懂不看不聽『科學證據』，把錯誤資訊搬上作秀舞台。」

許淑華表示，陳建仁院長在答詢回應，表達很清楚，「那塊肉才有，其它沒有，就只有那個實驗室的肉驗出來」、「徐委員！妳以偏概全！」而科學精神就是實事求是，不排除任何可能性，實驗室污染的可能性當然也要考慮，「難道柯文哲主席可以提，科學成就受世界肯定的陳院長不能提？」

許淑華最後也喊話徐巧芯，從議會到國會問政，不是大聲就好，「不要把國會殿堂當成妳的秀場，製造仇恨幫助不了人民！」

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