北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

▲北市松山區傳地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市又傳工地鄰近區地層下陷！位於松山區慶城街、興安街口的一處工地，23日晚間發生嚴重地層下陷，現場至少4輛車受到波及。民進黨議員許淑華、許家蓓以及張文潔、陳怡君，還有國民黨立委王鴻微等人都趕到場關切。許淑華建議，未來外審單位必須要有大地工程的結構技師，一起來做監造的監工。

許淑華說，慶城、興安街此次的狀況與去年信義崇德街的天坑一樣，在施作連續壁前挖導溝，造成水流臨街，導致水流沖刷後造成路面坍塌。

許淑華說，這地方沒有像之前信義崇德的天坑、大直基泰建設那樣誇張，但畢竟還是在施工上出了一點狀況。許說，這邊本來是都更案，地下本來就有挖了3層，要再往下挖時，在導溝工程部分因為當時做地質探勘沒有查明狀況，因此在開挖時出了一點狀況，水倒灌進來後就往前傾陷。

許淑華認為，未來所有工地的案子，外審單位必須要有大地工程的結構技師做外審，因為一般的結構技師是審路面以上，但這幾次天坑事件都是在路面以下，應該要加聘所謂大地工程的技師做外審。如果在施工過程中若有狀況，至少外審單位還可以幫忙做督導。

許淑華也說，意外來得很突然，「忽然地就掉下來」。她提到，導溝工程是在過年前就開始，那時候就開始有狀況，過完年就坍塌下來，但因為在地底下大家都不清楚，還是要找專業技師來看一下發生什麼問題，所以建議外審單位應該增加地下的技師，一起來做監造的監工。