　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

▲▼北市松山區傳地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市松山區傳地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市又傳工地鄰近區地層下陷！位於松山區慶城街、興安街口的一處工地，23日晚間發生嚴重地層下陷，現場至少4輛車受到波及。民進黨議員許淑華、許家蓓以及張文潔、陳怡君，還有國民黨立委王鴻微等人都趕到場關切。許淑華建議，未來外審單位必須要有大地工程的結構技師，一起來做監造的監工。

許淑華說，慶城、興安街此次的狀況與去年信義崇德街的天坑一樣，在施作連續壁前挖導溝，造成水流臨街，導致水流沖刷後造成路面坍塌。

許淑華說，這地方沒有像之前信義崇德的天坑、大直基泰建設那樣誇張，但畢竟還是在施工上出了一點狀況。許說，這邊本來是都更案，地下本來就有挖了3層，要再往下挖時，在導溝工程部分因為當時做地質探勘沒有查明狀況，因此在開挖時出了一點狀況，水倒灌進來後就往前傾陷。

許淑華認為，未來所有工地的案子，外審單位必須要有大地工程的結構技師做外審，因為一般的結構技師是審路面以上，但這幾次天坑事件都是在路面以下，應該要加聘所謂大地工程的技師做外審。如果在施工過程中若有狀況，至少外審單位還可以幫忙做督導。

許淑華也說，意外來得很突然，「忽然地就掉下來」。她提到，導溝工程是在過年前就開始，那時候就開始有狀況，過完年就坍塌下來，但因為在地底下大家都不清楚，還是要找專業技師來看一下發生什麼問題，所以建議外審單位應該增加地下的技師，一起來做監造的監工。

ET快訊
北市工地路面塌陷原因曝光！蔣萬安：緊急回填

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

批徐巧芯質詢首秀「如潑婦罵街」！許淑華：別把國會殿堂當秀場

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

快訊／北市又傳建案工地旁地層下陷　市府成立前進指揮所應變

快訊／台北市又傳工地鄰近區地層下陷！蔣萬安急赴現場視察

陳建仁批中市府「太早公布瘦肉精爭議」！他搬證據打臉：就是說謊

葛來儀率團拜會　蕭美琴：台灣會持續強化與世界連結

台南學甲爐渣案風波　監委提案彈劾黃偉哲「5：7」未通過

徐巧芯立院質詢首秀！砲火連轟陳建仁　洪申翰：不讓院長回應有夠扯

轟徐巧芯造謠現行犯！　吳思瑤還原質詢：徐還對我吐舌頭「很可憎」

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

女中士約砲人夫排長！逢甲門口下跪洗門風　戴護膝被批沒誠意

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

批徐巧芯質詢首秀「如潑婦罵街」！許淑華：別把國會殿堂當秀場

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

快訊／北市又傳建案工地旁地層下陷　市府成立前進指揮所應變

快訊／台北市又傳工地鄰近區地層下陷！蔣萬安急赴現場視察

陳建仁批中市府「太早公布瘦肉精爭議」！他搬證據打臉：就是說謊

葛來儀率團拜會　蕭美琴：台灣會持續強化與世界連結

台南學甲爐渣案風波　監委提案彈劾黃偉哲「5：7」未通過

徐巧芯立院質詢首秀！砲火連轟陳建仁　洪申翰：不讓院長回應有夠扯

轟徐巧芯造謠現行犯！　吳思瑤還原質詢：徐還對我吐舌頭「很可憎」

烏克蘭戰爭2週年　美國對俄羅斯祭出逾500項新制裁

日經：俄透過白俄羅斯繞過制裁　向台購買精密儀器造戰車

瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

高房價導致不婚不生？內政部拿數據反駁

美國出版商相中《房思琪》！驚訝台灣書店陳列⋯直讚「有潛力」

涉毒警專女學生身分被搜出！疑是熱舞社「肩帶滑落妹」

3姊弟遇劫與死神搶命！台中監獄「最速件」核准爸爸赴院探視

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

海軍敦睦支隊國內航訓　3月靠泊各大港口開放參觀

世界級4大花景！粉色星形城郭、最大鬱金香園美翻　加碼日韓賞櫻地圖

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

政治熱門新聞

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

快訊／北市又傳建案工地旁地層下陷　市府成立前進指揮所應變

徐巧芯質詢如潑婦罵街！許淑華：不是大聲就好

羅智強驚句「檢驗正確才能公布就立法啊」　陳建仁傻眼、韓國瑜緩頰

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

快訊／台北市又傳工地鄰近區地層下陷！蔣萬安急赴現場視察

快訊／徐巧芯、吳思瑤從食安吵到表情　韓國瑜緩頰「徐佳濱」自己笑場

陳建仁批中市府未遵照SOP！他搬證據打臉

薛瑞元沙啞備詢！　「暖男院長」韓國瑜心疼皺眉：薛部長坐著好不好

藍委質詢砲火猛！陳建仁插不上話　韓國瑜當「公道伯」這樣說

徐巧芯立院質詢首秀！砲火連轟陳建仁　洪申翰：不讓院長回應有夠扯

轟徐巧芯造謠現行犯！　吳思瑤還原質詢：徐還對我吐舌頭「很可憎」

葛來儀率團拜會　蕭美琴：台灣會持續強化與世界連結

台南學甲爐渣案風波　監委提案彈劾黃偉哲「5：7」未通過

更多熱門

相關新聞

徐巧芯質詢如潑婦罵街！許淑華：不是大聲就好

徐巧芯質詢如潑婦罵街！許淑華：不是大聲就好

瘦肉精風波延燒，行政院長陳建仁今（23日）赴立院食安報告，不過國民黨立委徐巧芯在質詢時，幾乎全程以高分貝不間斷的方式質疑檢驗流程，讓陳建仁多次在未完成答詢的情況下，還要馬上再接徐巧芯拋出來的新問題。對此，民進黨台北市議員許淑華直言，徐巧芯的質詢方式有如潑婦罵街，更稱問政不是大聲就好，「不要把國會殿堂當成妳的秀場」。

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

基泰鄰損賠償逾1600萬欠過年　蔣萬安：列管追蹤「一定要負責」

基泰鄰損賠償逾1600萬欠過年　蔣萬安：列管追蹤「一定要負責」

謝國樑疑為東岸廣場封鎖言論　許淑華怒：人民沒有反對市長的權利？

謝國樑疑為東岸廣場封鎖言論　許淑華怒：人民沒有反對市長的權利？

盧秀燕、蔣萬安同聲　不會競爭、只有合作

盧秀燕、蔣萬安同聲　不會競爭、只有合作

關鍵字：

蔣萬安台北市台北市長塌陷許淑華許家蓓

讀者迴響

熱門新聞

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

即／北市工地突下陷　路旁停車格「整排車側翻」

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

台中妹喝爛醉！隔天裙子、內褲都不見了

快訊／台南民宅嚴重火警　母子成焦屍

林穎孟湊到100萬了！妹妹、律師帶錢辦保

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

林穎孟交保哭了！下樓時「眼眶泛紅」

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

73歲伯台65線換輪胎　遭撞噴飛死亡影片曝

逆天115cm長腿「國軍李多慧」慘被渣夫背叛

更多

最夯影音

更多
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面