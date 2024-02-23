轟徐巧芯造謠現行犯！　吳思瑤還原質詢：徐還對我吐舌頭「很可憎」

▲民進黨立委吳思瑤質詢行政院長陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（23日）在立法院食安專報質詢尾聲時提到，上一位質詢的立委吳思瑤說「檢驗微量不公布」，不料，此話一出當場遭吳思瑤抗議自己被造謠。對此，吳思瑤事後於臉書表示，自己的意思是，若檢驗到微量應擴大篩檢，徐巧芯完全扭曲她的說法，並透露，徐巧芯還對她做出吐舌頭的挑釁動作，「自以為可愛，其實是可憎！」

吳思瑤表示，今天食安專報質詢，她聚焦於「食安=心安，食安打假刻不容緩」。之所以將焦點放在打假，吳思瑤說明，原因在於台灣是國際學術機構研究「受假訊息侵擾連續十年全球第一」。

此外，吳思瑤進一步指出，「衛福部食藥闢謠專區」2015年成立以來，已有566件假消息事件，其中，食安謠言有高達350件佔六成。因此，她也呼籲要求「食安打假」的政策要精進，進行跨部會檢討。

不過，吳思瑤說，自己剛講完，沒想到下一位質詢的徐巧芯，馬上就製造了十多個謠言，「根本就是造謠現行犯！國會議員的言論免責權不是這樣被濫用的啊」。

吳思瑤點出，更扯的是，徐巧芯最後質詢剩15秒時，當著她的面前錯誤引用她的質詢內容，公開造謠顛倒是非。

徐巧芯當時說，吳思瑤說檢驗若是含量趨於極限值很微小，就不用對外公佈！此話一出，讓吳思瑤直呼，見鬼了，自己說的原意是，倘檢驗出趨於極限值在對外公佈前，要多斟酌，同步擴大檢測其他樣本，才不會發生台中市府「同一塊肉」一驗再驗，毫不聽從台糖擴大檢驗的建議。

吳思瑤強調，徐巧芯完全扭曲她的說法，她當場提出抗議，也籲請韓院長制止這種公然造謠的行為。她認為，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿！」打假要即時，不能姑息坐視，等到謠言就被剪接擴散，事後消毒就來不及了。

最後，吳思瑤透露，徐巧芯離場時，還對她做出吐舌頭的挑釁輕蔑動作，新同事沈伯洋在場也猛搖頭。「自以為可愛，其實是可憎！」