徐巧芯立院質詢首秀！砲火連轟陳建仁　洪申翰：不讓院長回應有夠扯

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（23日）在立法院幾乎全程以高分貝不間斷的質詢方式，讓行政院長陳建仁多次在未完成答詢的情況下，還要馬上再接徐巧芯拋出來的新問題。對此，民進黨立委洪申翰表示，徐巧芯不讓院長答詢有夠扯，並提到，此次食安專報應該要追究台中市府在西布特羅案中，有太多「該做而未做」的缺失。

洪申翰透露，自己早上看國民黨立委廖偉翔質詢覺得已經夠扯了，結果沒有最扯只有更扯，剛剛聽完徐巧芯的質詢，他真的滿肚子政治不正確的話……。

讓洪申翰感到扯的原因在於，質詢就是一問一答，但他覺得徐巧芯不僅質詢毫無邏輯，還不讓院長答詢。

此外，洪申翰指出，其實這次的食安專報，最核心的幾個問題，就是台中市府被揭發，有太多該做而未作的事。

首先，洪申翰不解，台中市府1月15日驗出西布特羅，到2月2日公布結果的這18天，為何不遵守SOP？為何不按規定通知台糖複驗，來釐清跟確認真相？

另外，洪申翰提及，在這神秘的18天，為什麼在1月15日發現那盒西布特羅豬肉的當下，中市府沒加驗同批豬肉，同時協同中央，一起釐清養殖場或飼料來源是否有西布特羅？

▲民進黨立委洪申翰表示台中市府在西布特羅案中未遵守SOP。（圖／翻攝自Facebook／洪申翰）

因此，洪申翰強調，秉持科學精神，用刪去法來看，既然不是養殖場、飼料、不是同批、也不是進口混充，就真的很難不懷疑，這次事件是實驗室污染造成，從刪去法的科學角度來看，就是如此。

此外洪申翰也要求陳建仁院長，這次因為中市府的行政作為，遭受大規模下架、回收等利益受損的廠商，以及遭牽連的豬農等，一定要追究到底，「高達5千128萬的損失，不能由全民買單！」

最後，洪申翰提及，陳建仁已告訴他表示同意；經濟部也說，台糖將在專家報告3月出爐後，研議是否向台中市政府提告。「面對這些『該做而未做』的缺失，我們不能就這麼算了！」